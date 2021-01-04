Столкновение машин на Западной Поляне попало на камеру

04.01.2021 | 15:45

На Западной Поляне не смогли разъехаться легковые автомобили. ДТП произошло, когда стемнело. Две «Лады» двигались по улице Мира в сторону Окружной. Момент их столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

После удара «четырнадцатая» замерла на краю проезжей части, а «Гранта» врезалась в припаркованный неподалеку Volkswagen. Владелец иномарки подсчитывает убытки.

«Я думаю, тысяч 50-60 там получится примерно. Машина у меня вдребезги, одно крыло не подлежит восстановлению. В общем, виновники не могут понять, кто из них виноват, кто прав. Вызвали наряд, будут разбираться», - рассказал он.

В аварии никто не пострадал.