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Происшествия

Столкновение машин на Западной Поляне попало на камеру

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На Западной Поляне не смогли разъехаться легковые автомобили. ДТП произошло, когда стемнело. Две «Лады» двигались по улице Мира в сторону Окружной. Момент их столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

После удара «четырнадцатая» замерла на краю проезжей части, а «Гранта» врезалась в припаркованный неподалеку Volkswagen. Владелец иномарки подсчитывает убытки.

«Я думаю, тысяч 50-60 там получится примерно. Машина у меня вдребезги, одно крыло не подлежит восстановлению. В общем, виновники не могут понять, кто из них виноват, кто прав. Вызвали наряд, будут разбираться», - рассказал он.

В аварии никто не пострадал.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В аварии никто не пострадал.
Как это не пострадал, а владелец Фольца?!?! Не за что.... подсчитывает убытки((((

Гость||

в чер мет говноладамет

Гость||

Ошибка перестроения, 14 подрезал Гранту, гранта от удара ушла с проезжей части и врезалась в фольксваген. На видео хорошо видно.

Гость||

Кто перестраивался, видно.

Гость||

Гранте надо было тоже глаза при себе иметь.

Гость||

Гость писал(a):

Кто перестраивался, видно.

14 остановился на краю проезжей части как кот который чует чье мясо съел.

Гость||

В зеркала глядеть надо.

Гость||

У нас вторая полоса давно стала первой? Напокупают прав, а сами правил не знают.

Гость||

Ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Гость||

Опять те, кто елочку из автомобилей делал, встретились?

Гость||

не понятно тому, кто правил не знает)))) а тут сразу все на лицо, при перестроении должен убедиться что никого нет, а не так как тут, сначала перестраивается, а потом в зеркало смотрит))))) права у таких забирать пожизненно нужно, из-за таких люди на дорогах и гибнут((((

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