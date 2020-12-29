В аварии на перекрестке в микрорайоне Арбеково пострадал водитель ВАЗа

29.12.2020 | 17:15

Во вторник, 29 декабря, в Пензе на пересечении улиц Тернопольской и Бородина случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об аварии сообщили в соцсети «ВКонтакте» очевидцы.

Они добавили, что есть пострадавшие в столкновении.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД информацию подтвердили.

По предварительным данным, авария произошла в 16:05. Участниками стали 50-летний водитель автомобиля «Лада-Богдан» и 37-летний мужчина, управлявший Volkswagen Tiguan.

«В результате происшествия телесные повреждения получил водитель «Лады». Он доставлен в медучреждение», - добавили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды.

Авария вызвала пробку на полосе движения в сторону стелы «Самолет».

29 декабря пензенские паблики и группу водителей в мессенджере Viber наводнили многочисленные сообщения о ДТП на улицах областного центра. Аварии произошли на проспекте Победы (у ЦНТИ), улицах Коммунистической, Пушкина, Мира, Бакунина, на пересечении Суворова и Плеханова.

«Весь центр в пробках», «Пол-области как будто приехало в город! Кто на что горазд», - посетовали водители.