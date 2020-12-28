В Пензе от отравления угарным газом погиб 3-летний ребенок

28.12.2020 | 15:23

В квартире дома на улице Фурманова в Пензе родственники нашли тело трехлетнего мальчика. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок умер от отравления окисью углерода.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря. Родители мальчика также были в квартире. Их обнаружили в бессознательном состоянии и госпитализировали. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, имеющегося в квартире, и условия его эксплуатации», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.