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Происшествия

В Пензе от отравления угарным газом погиб 3-летний ребенок

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В квартире дома на улице Фурманова в Пензе родственники нашли тело трехлетнего мальчика. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок умер от отравления окисью углерода.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря. Родители мальчика также были в квартире. Их обнаружили в бессознательном состоянии и госпитализировали. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, имеющегося в квартире, и условия его эксплуатации», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок умер от отравления окисью углерода.
Каждый из сидящих здесь может зарегистрировать, лить грязь на соседа - все что угодно - и не нести ответственность», - констатировал глава региона.

Гость||

Режут по сердцу такие новости.

Гость||

Гость писал(a):

Режут по сердцу такие новости.
больше режут про дтп, эти хоть реже значительно да подстраховаться больше шансов

Гость||

А ЧТО ЭТО ТАКОЕ ОКИСЬ УГЛЕРОДА?

Гость||

Гость писал(a):

15:55|
Без явного вкуса и запаха. Посмотри как дымоход смонтирован.

Гость||

Гость писал(a):

Посмотри как дымоход смонтирован.
И как там тягу проверить нормально?

Гость||

Ул. ФУРМАНОВА вот они газовые колонки и не рабочая вытяжка

Гость||

опасно опасно, горит так себе колонка горит, лег спать и Богу душу отдал, хотя колонка же должна зажигаться вместе с водой или там старого образца с постоянным огоньком?

Гость||

Гость писал(a):

с постоянным огоньком
Вообще-то постоянно не должен гореть, но в основном это не соблюдали, и всё равно от этого огонька - не задыхались.

Проверять надо постоянно, да лень.

Имя: Гость
Комментарий:

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