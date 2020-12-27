На трассе под Пензой столкнулись две иномарки, есть жертвы

27.12.2020 | 15:35

В субботу, 26 декабря, на трассе под Пензой случилось серьезное ДТП, в результате которого три человека получили травмы, а один погиб.

Авария произошла около 20:50 на 427-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов. Там столкнулись автомобили Renault Logan под управлением 52-летнего мужчины и Skoda Rapid с 30-летним водителем за рулем.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что после ДТП медики госпитализировали водителя Renault и его 57-летнюю пассажирку. 51-летняя женщина, также находившаяся в салоне, от полученных травм скончалась на месте.

Пострадал и водитель Skoda. Медики оказали ему помощь на месте происшествия, а затем отпустили.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.