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Происшествия

В Мокшанском районе столкнулись фура и легковушка, есть пострадавший

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В четверг, 24 декабря, у села Рамзай в Мокшанском районе случилось ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.

Об инциденте в соцсети Instagram сообщили очевидцы. Они поделились снимками иномарки, вылетевшей в кювет. Машина сильно повреждена, крыша смята. Второй участник аварии в объектив камеры не попал.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что ДТП случилось на 611-м километре трассы М5 около 12:50. Там столкнулись грузовик Scania с полуприцепом, которым управлял 34-летний мужчина, и Mitsubishi с 24-летним водителем за рулем.

От удара легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в столб. Водитель получил травмы, медики доставили его в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Похожее ДТП случилось 22 декабря в Кузнецком районе. Вечером на 742-м километре трассы М5 Renault Logan под управлением 40-летней женщины столкнулся с Volvo, затем въехал в столб. Конструкция, по словам очевидцев, упала на автомобиль. Водителя Renault и ее 49-летнего пассажира доставили в медучреждение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Никому не помешали?

Гость||

Водитель митсубиси получил черепно-мозговую травму, скорее всего не совместимую с жизнью

Гость||

Водитель в 6 больнице, документов нет

Гость||

Там вроде дорога широкая как могли встретится

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/refond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

Имя: Гость
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