В Мокшанском районе столкнулись фура и легковушка, есть пострадавший

24.12.2020 | 17:06

В четверг, 24 декабря, у села Рамзай в Мокшанском районе случилось ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.

Об инциденте в соцсети Instagram сообщили очевидцы. Они поделились снимками иномарки, вылетевшей в кювет. Машина сильно повреждена, крыша смята. Второй участник аварии в объектив камеры не попал.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что ДТП случилось на 611-м километре трассы М5 около 12:50. Там столкнулись грузовик Scania с полуприцепом, которым управлял 34-летний мужчина, и Mitsubishi с 24-летним водителем за рулем.

От удара легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в столб. Водитель получил травмы, медики доставили его в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Похожее ДТП случилось 22 декабря в Кузнецком районе. Вечером на 742-м километре трассы М5 Renault Logan под управлением 40-летней женщины столкнулся с Volvo, затем въехал в столб. Конструкция, по словам очевидцев, упала на автомобиль. Водителя Renault и ее 49-летнего пассажира доставили в медучреждение.