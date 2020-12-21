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Происшествия

В центре Пензы столкнулись две легковушки, пострадала девушка

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В отделении пропаганды сообщили подробности ДТП, участниками которого стали две легковые машины. Авария произошла вечером в воскресенье, 20 декабря, на пересечении улиц Володарского и Максима Горького в Пензе.

Видеокадры с места происшествия появились в чате водителей областного центра мессенджера Viber. Первоначально очевидцы сообщали о трех столкнувшихся автомобилях, отмечая серьезность аварии.

По предварительным данным, ДТП случилось около 21:40. Участниками стали 26-летний водитель ВАЗ-2105 и 51-летний - Mitsubishi Lancer.

Травмы получила 22-летняя пассажирка отечественной легковушки. Медики госпитализировали ее.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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