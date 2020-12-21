В центре Пензы столкнулись две легковушки, пострадала девушка

21.12.2020 | 11:34

В отделении пропаганды сообщили подробности ДТП, участниками которого стали две легковые машины. Авария произошла вечером в воскресенье, 20 декабря, на пересечении улиц Володарского и Максима Горького в Пензе.

Видеокадры с места происшествия появились в чате водителей областного центра мессенджера Viber. Первоначально очевидцы сообщали о трех столкнувшихся автомобилях, отмечая серьезность аварии.

По предварительным данным, ДТП случилось около 21:40. Участниками стали 26-летний водитель ВАЗ-2105 и 51-летний - Mitsubishi Lancer.

Травмы получила 22-летняя пассажирка отечественной легковушки. Медики госпитализировали ее.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.