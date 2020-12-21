Очевидцы сообщили о массовом ДТП на Измайловском путепроводе

21.12.2020 | 14:10

В понедельник, 21 декабря, на Измайловском путепроводе в областном центре случилось ДТП с участием нескольких легковушек.

Об инциденте в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram сообщили очевидцы. По их словам, столкновение транспортных средств произошло около 13:00. Участниками стали водители 4 или 5 машин.

На ролике, которым поделился очевидец, запечатлены три автомобиля, стоящие у отбойника, один перекрывший полосу движения. В кадр попали еще три машины, которые получили значительные механические повреждения передней и задней частей. После удара легковушки остались плотно прижатыми друг к другу.

Из-за аварии на путепроводе образовался затор.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России, в настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, около 12:00 столкнулись автомобили Peugeot, «Лада-Гранта» и Kia Rio. Водитель Peugeot и пассажирка «Гранты» доставлены в медучреждение», - добавили в отделении пропаганды.