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Происшествия

Очевидцы сообщили о массовом ДТП на Измайловском путепроводе

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В понедельник, 21 декабря, на Измайловском путепроводе в областном центре случилось ДТП с участием нескольких легковушек.

Об инциденте в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram сообщили очевидцы. По их словам, столкновение транспортных средств произошло около 13:00. Участниками стали водители 4 или 5 машин.

На ролике, которым поделился очевидец, запечатлены три автомобиля, стоящие у отбойника, один перекрывший полосу движения. В кадр попали еще три машины, которые получили значительные механические повреждения передней и задней частей. После удара легковушки остались плотно прижатыми друг к другу.

Из-за аварии на путепроводе образовался затор.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России, в настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, около 12:00 столкнулись автомобили Peugeot, «Лада-Гранта» и Kia Rio. Водитель Peugeot и пассажирка «Гранты» доставлены в медучреждение», - добавили в отделении пропаганды.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео instagram.com/penza.seichas
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Гость||

Ямщик! Не гони лошадей!

Гость||

Лиса виновата

Гость||

Из за одного идиота столько проблем, выявить и мордой об асфальт.

Гость||

Быстро поехали вот и результат.

Гость||

Гость писал(a):

Из за одного идиота столько проблем, выявить и мордой об асфальт.
Так в правилах написано соблюдать дистанцию и скоростной режим, значит все участники не без греха.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.12.2020 14:51|

Гость писал(a):

Из за одного идиота столько проблем, выявить и мордой об асфальт.

Так в правилах написано соблюдать дистанцию и скоростной режим, значит все участники не без греха.

всех значит))) По всему мосту, пусть уроком будет. Гололёд на мосту((( мозгот то нет совсем!

Гость||

Гость писал(a):

выявить и мордой об асфальт.
А ежели там автоледи?

Гость||

Ладно, если там автоледи, сначала...., а потом мордой об асфальт! :)

Гость||

Страсти какие!

Гость||

Не видел утром там гололеда. Ехал в 7-40

Имя: Гость
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