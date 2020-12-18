В Пензенском районе насмерть сбили велосипедиста

18.12.2020 | 11:16

Утром в пятницу, 18 декабря, в Пензенском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.

По предварительным данным, в 6:45 на 4-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов - Ардым - Ленино 67-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva сбил мужчину 1974 года рождения, передвигавшегося на велосипеде.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что в настоящее время по факту аварии проводится проверка, во время которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

«Велосипед зимой - смертник, что ли? Даже авто переобуваем», «Велосипедист?! В декабре на трассе? Это уже изначально смертник», «Конечно, лучше зимой не ездить на велосипеде (зимой дорога уже)», - прокомментировали трагедию пользователи Сети.