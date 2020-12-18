Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|12:42
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Происшествия

В Пензенском районе насмерть сбили велосипедиста

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Утром в пятницу, 18 декабря, в Пензенском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.

По предварительным данным, в 6:45 на 4-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов - Ардым - Ленино 67-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva сбил мужчину 1974 года рождения, передвигавшегося на велосипеде.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что в настоящее время по факту аварии проводится проверка, во время которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

«Велосипед зимой - смертник, что ли? Даже авто переобуваем», «Велосипедист?! В декабре на трассе? Это уже изначально смертник», «Конечно, лучше зимой не ездить на велосипеде (зимой дорога уже)», - прокомментировали трагедию пользователи Сети.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Кокой кошмар

Д-р Шаффхаузен||

Жертва глобального потепления. Декабрь месяц на дворе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Велосипедист?! В декабре на трассе? Это уже изначально смертник
Велодорожки вдоль трассы. Или это только для финнов или шведов подъемно?

Гость||

велосипед.зима.район.вы че там пишите

Гость||

Под такими новостями шутить...

Гость||

вот изза этого УБЛЮДКА на вело у мужика проблемы

Гость||

Сочувствую родственникам погибшего. На пензенских дорогах и в теплое то время опасно ездить, а зимой и подавно. У местных водятлов глаза зачастую шерстью обшиты, а уж объехать велосипедиста - это вообще за гранью их возможностей. Да и в целом.. Это Россия, а не Финляндия какая-нибудь, тут зимой на велосипеде не ездят. На лошади можно, с медведем и балалайкой, а на велосипеде нет.

Гость||

вел наверное и без фонарей ехал....

Гость||

Гость писал(a):

Велодорожки вдоль трассы. Или это только для финнов или шведов подъемно?
О чем вы говорите! Здесь широкую, твердую обочину то неподъемно.

Гость||

Гость писал(a):

вел наверное и без фонарей ехал....
может и автомобиль без фонарей ехал.

Гость||

Передо мной такой зимний велосипедист попал в колею что-ли и выпал с обочины на проезжую часть. Затормозить успел. Вышел и закинул его велик подальше в сугроб.

Гость||

Гость писал(a):

Под такими новостями шутить...
какие тут шутки? большинство велосипедистов ездят без фонарей, без светоотражающих устройств и жилетов, во всем черном.

совсем о своей жизни не заботятся

Гость||

Гость писал(a):

может и автомобиль без фонарей ехал.
может и ты неумный

Гость||

Нет,а если денег на машину и на проезд нет,то что делать,голодать?Надо как то на работу добираться.А по поводу того как наши автолюбители ездят по трассе за городом,отдельный разговор,им хоть через каждые 500 м,камеру ставь

Гость||

Гость писал(a):

Нет,а если денег на машину и на проезд нет,то что делать,голодать?Надо как то на работу добираться.А по поводу того как наши автолюбители ездят по трассе за городом,отдельный разговор,им хоть через каждые 500 м,камеру ставь
Как минимум, светоотражающие полоски на одежду наклеить!

Имя: Гость
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