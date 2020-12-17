В Пензенской области коронавирус унес еще три жизни

17.12.2020 | 19:43

В четверг, 17 декабря, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Список жертв пополнили двое мужчин и женщина.

Пациентке было 47. Кроме COVID-19 у нее выявили атеросклероз, умеренно выраженный нефросклероз, мочекаменную болезнь и миому матки.

У младшего из умерших мужчин - 49-летнего - диагностировали множественную миелому с распространенным остеодеструктивным процессом. Также у него был компрессионный перелом трех позвонков, остеопороз и миеломная нефропатия.

Третья жертва - мужчина в возрасте 57 лет. В числе сопутствующих недугов названы хроническая алкогольная интоксикация с множественными висцеропатиями, хронический индуративный панкреатит, тотальный жировой гепатоз, кардиомиопатия и хронический атрофический гастрит.

Таким образом, к 17 декабря оперштаб сообщил о 286 жертвах коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны 111 человек. Итого выздоровевших - 19 396», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.