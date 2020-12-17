В Пензе пропала 80-летняя женщина в сером пальто

17.12.2020 | 08:09

В Пензе объявили в розыск 80-летнюю женщину. В среду, 16 декабря, Валентина Константиновна Стегалина (Сорокина) ушла из дома в неизвестном направлении. Ориентировка появилась в Сети около полуночи.

Рост пропавшей 150 см, телосложение худощавое, волосы черные с сединой, глаза карие. Она одета в серое драповое пальто с норковым воротником, темные гамаши, черно-бордовые полусапоги, на голове - серая шапка.

«Возможна потеря памяти!» - предупредили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто обладает сведениями, которые могут посодействовать поиску, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.