Спичечную фабрику в Верхнем Ломове тушат 42 пожарных

16.12.2020 | 09:14

В Пензенской области продолжают ликвидировать последствия пожара, произошедшего в ночь с 15 на 16 декабря в Нижнеломовском районе.

Ранее сообщалось, что на территории спичечной фабрики «Победа» на улице Московской в Верхнем Ломове после полуночи загорелся коробкоклейный цех. Пламя охватило 700 кв. м площади.

Утром 16 декабря стало известно, что полной ликвидации пожара еще не было.

«На месте работают 11 единиц техники и 42 человека личного состава», - пояснила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова в 9:00.

В результате случившегося никто не пострадал. Причину пожара установят по результатам проверки.