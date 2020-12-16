В Нижнеломовском районе загорелась спичечная фабрика

16.12.2020 | 07:56

В ночь с 15 на 16 декабря на одном из предприятий в Пензенской области вспыхнул пожар. Возгорание произошло на территории ООО «Спичечная фабрика «Победа» в Верхнем Ломове.

Сигнал о ЧП поступил в диспетчерскую службу регионального ГУ МЧС в 1:06. Прибыв на место, пожарно-спасательные подразделения установили, что пламенем было охвачено 700 кв. м площади коробкоклейного цеха.

В 5:03 пожар был локализован.

«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов», - призвали граждан спасатели.

В воскресенье, 13 декабря, крупный пожар произошел в Кузнецке. Огонь охватил склад готовой мебельной продукции на площади 800 кв. м. По словам главы местной администрации Сергея Златогорского, ущерб составил несколько десятков миллионов рублей.