В Терновке двухлетний ребенок получил травмы в ДТП

В воскресенье, 13 декабря, в Терновке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал двухлетний ребенок.
Предварительно установлено, что в 16:20 напротив дома № 40а на улице Баумана столкнулись два автомобиля: УАЗ-29891, которым управлял 45-летний мужчина, и Renault Sandero с 31-летней женщиной за рулем.
В итоге водителя и 27-летнего пассажира иномарки отправили в больницу с телесными повреждениями.
Находившемуся в салоне мальчику 2018 года рождения, также получившему травмы, медики оказали помощь, госпитализация ему не потребовалась.
«По факту аварии в настоящее время проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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Вот не хотелось бы быть женоненавистником. Но куда эта мартышка лезет за руль? У тебя маленький ребенок меньше 3 лет, значит замотана вкрай, ни памяти, ни внимания. Подрастет, будешь хотя бы высыпаться - так води сколько влезет. А сейчас твое место пассажирское. Допрыгалась, собственного ребенка покалечила.