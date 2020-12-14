В Терновке двухлетний ребенок получил травмы в ДТП

14.12.2020 | 15:29

В воскресенье, 13 декабря, в Терновке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал двухлетний ребенок.

Предварительно установлено, что в 16:20 напротив дома № 40а на улице Баумана столкнулись два автомобиля: УАЗ-29891, которым управлял 45-летний мужчина, и Renault Sandero с 31-летней женщиной за рулем.

В итоге водителя и 27-летнего пассажира иномарки отправили в больницу с телесными повреждениями.

Находившемуся в салоне мальчику 2018 года рождения, также получившему травмы, медики оказали помощь, госпитализация ему не потребовалась.

«По факту аварии в настоящее время проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.