В Пензенской области подтвердили еще три смерти от COVID-19

09.12.2020 | 08:17

Во вторник, 8 декабря, в Пензенской области зарегистрировали три смерти, вызванные коронавирусной инфекцией с пневмонией. Из жизни ушли двое мужчин и женщина.

Младшему из пациентов было 49 лет. Кроме COVID-19 у него выявили ожирение III степени. Второму умершему мужчине - 71. В числе сопутствующих недугов названы гипертоническая болезнь, нефроангиосклероз, сахарный диабет II типа, гемитиреодия, гипотиреоз и генерализованная форма миастении.

Женщине было 78 лет. Она страдала дисциркуляторной энцефалопатией, структурными изменениями головного мозга, смешанной гидроцефалией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом.

К среде, 9 декабря, число жертв коронавирусной инфекции в Пензенской области, о которых сообщил оперштаб, достигло 264. В России за время пандемии умерло более 44 тыс.

«Выписаны сегодня 118 человек. Итого выздоровевших - 18 347», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.