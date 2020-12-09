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Происшествия

В Пензенской области подтвердили еще три смерти от COVID-19

Печать

Во вторник, 8 декабря, в Пензенской области зарегистрировали три смерти, вызванные коронавирусной инфекцией с пневмонией. Из жизни ушли двое мужчин и женщина.

Младшему из пациентов было 49 лет. Кроме COVID-19 у него выявили ожирение III степени. Второму умершему мужчине - 71. В числе сопутствующих недугов названы гипертоническая болезнь, нефроангиосклероз, сахарный диабет II типа, гемитиреодия, гипотиреоз и генерализованная форма миастении.

Женщине было 78 лет. Она страдала дисциркуляторной энцефалопатией, структурными изменениями головного мозга, смешанной гидроцефалией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом.

К среде, 9 декабря, число жертв коронавирусной инфекции в Пензенской области, о которых сообщил оперштаб, достигло 264. В России за время пандемии умерло более 44 тыс.

«Выписаны сегодня 118 человек. Итого выздоровевших - 18 347», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Пичаль

Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

А вчера не рискнули сообщить

Гость||

Гость писал(a):

А вчера не рискнули сообщить
сообщали в соц.сетях вконтакте, телеграмме

Гость||

Постройте небольшой крематорий,вы ещё захлебнётесь от заразы,но будет поздно.

Гость||

Пока не будет соблюден масочный и дистанционный режим, всё будет очень плохо. Пензенские дауны, а их немало, не понимают катастрофичности ситуации в Пензе, а последствия болезни подчас приводят к инвалидности, не говоря о высоком риске смерти!!! Срочная вакцинация необходима, но власть не спешит?!

Гость||

Слышь пензенский даун, сам то колоться вакциной будешь? Или тока тут пукаешь?

Гость||

Вот если нам будут сообщать обо всех смертях за сутки в регионе, вот только тогда до нас дойдет что самым опасным в этой жизни является не ковид а майонез, жирная пища и даже от автомобилей стоит держатся подальше.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Младшему из пациентов было 49 лет. Кроме COVID-19 у него выявили ожирение III степени. Второму умершему мужчине - 71. В числе сопутствующих недугов названы гипертоническая болезнь, нефроангиосклероз, сахарный диабет II типа, гемитиреодия, гипотиреоз и генерализованная форма миастении.

Женщине было 78 лет. Она страдала дисциркуляторной энцефалопатией, структурными изменениями головного мозга, смешанной гидроцефалией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом.

Печалька, им бы еще жить и жить... Пилять при таких болячках, особенно женщина почти без мозга. Чего горюете, ПФР не расстроился.

Имя: Гость
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