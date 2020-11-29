В Пензенской области оперштаб сообщил о 240-й жертве коронавируса

29.11.2020 | 19:29

В Пензенской области число жертв коронавирусной инфекции, о которых сообщил оперштаб, достигло 240. Об этом стало известно в воскресенье, 29 ноября.

«Зарегистрирована смерть женщины 1947 года рождения. Сопутствующие: злокачественное образование молочной железы с метастазом в головной мозг. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Выписали за день 87 человек. Теперь количество пациентов, вылеченных пензенскими врачами, составляет 17 441.

Всего в регионе зарегистрировано 20 056 случаев заражения. Таким образом, в настоящее время лечение проходят 2 375 человек.