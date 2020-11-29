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Происшествия

В Пензенской области оперштаб сообщил о 240-й жертве коронавируса

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В Пензенской области число жертв коронавирусной инфекции, о которых сообщил оперштаб, достигло 240. Об этом стало известно в воскресенье, 29 ноября.

«Зарегистрирована смерть женщины 1947 года рождения. Сопутствующие: злокачественное образование молочной железы с метастазом в головной мозг. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Выписали за день 87 человек. Теперь количество пациентов, вылеченных пензенскими врачами, составляет 17 441.

Всего в регионе зарегистрировано 20 056 случаев заражения. Таким образом, в настоящее время лечение проходят 2 375 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вчера было выздоровевших 17654, а сегодня 17441! Вы уж определитесь, пожалуйста. Выписывали вчера 611, а судя по stopcorovirus -311. Чему верить?

Гость||

Верить Москве. Местные уже опозорились и не раз.

Гость||

Гость писал(a):

Чему верить?
что люди болеют и выздоравливают да не которым не везет тут все зависит от здоровья организма человека это же все таки вирус а не гонорея.

Гость||

Ты прям спец по гонорее. Или радуешься, что излечился.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.11.2020 19:50|

Ты прям спец по гонорее. Или радуешься, что излечился.[

просто истерить не надо и воспринимать все реально вирус есть а там кому как повезет кто сможет по пробуйте как то спрятаться от него.

Гость||

Почему. Вроде главный всё разрулил в красной зоне

Гость||

Митюня, успокойся. Иди к своей цыпе.

Гость||

"Злокачественное образование молочной железы с метастазом в головной мозг" - вот причина смерти.

Гость||

Гость писал(a):

Чему верить?
Мужик на речке стирает трусы и говорит:Никому нельзя верить,даже себе!Только пукнуть хотел!

Гость||

2375 человек. Запомним. И завтра сравним и посчитаем. Выздоровевших и заболевших.Так, ради интереса.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.11.2020 19:59|

"Злокачественное образование молочной железы с метастазом в головной мозг" - вот причина смерти.

penzainform.ru писал(a):
Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония»,
если бы не корона и пневмония он бы еще по жил

Имя: Гость
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