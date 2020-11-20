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Происшествия

В Пензе резкий водитель ВАЗа устроил ДТП на ул. Пушкина

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В Сеть выложили видеозапись с моментом ДТП в центре Пензы. Инцидент произошел в четверг, 19 ноября, на улице Пушкина. Роликом поделился один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен автомобиль ВАЗ, резко маневрирующий на дороге. Он двигается на большой скорости в направлении улицы Бекешской.

Недалеко от пересечения с улицей Кулакова отечественная легковушка перестраивается в крайнюю правую полосу, перед нею оказываются другие автомобили, остановившиеся в ожидании разрешающего сигнала светофора. Водитель ВАЗа тормозит, но избежать аварии не удается. Происходит столкновение.

«Никому не в обиду, но таких шахматистов надо лишать водительских удостоверений, т. к. они превращают наши небитые автомобили в битые. Очень жаль владельца Volkswagen. Средняя скорость потока была 20-30 км/ч», - констатировал в комментариях один из пользователей.

«У него еще и стопы не работают, и поворотники. Либо они затонированы», - поделился наблюдениями другой.

«Он в хлам тонированный был», - подтвердил первый комментатор.

По предварительным данным, люди в результате аварии не пострадали. Проверку по факту случившегося проведут сотрудники ГИБДД.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

На это можно смотреть вечно

Гость||

Хахахаха. Поносник никому не помешал.

Гость||

Права надо выдавать с 25 лет и людям с уравновешенным характером, а еще с полным обследованием у психиатра. Тогда не будет шахматистов, учителей на дорогах,быдланов и быков. Ехали мимо, видели физиономию водителя, который угробил иномарку. На основании увиденного - данный пост.

Гость||

Да, кстати, а асфальт он как испоганил - там такие глубокие следы от колес

Гость||

Таксист нешипованный!

Гость||

Чоткий шустрый быстрый как понос

Гость||

Мамкин водитель, который ездить умеет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По предварительным данным, люди в результате аварии не пострадали
- а как же водитель ВАЗа?

- говорят же люди не пострадали

Гость||

это был лось из заречного который надо заварить и посодить на цепь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе резкий водитель ВАЗа устроил ДТП на ул. Пушкина
просто замечательно

жаль только что влетел в авто, а не в столб

Гость||

Тонированный сопляк летел за дозой

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он в хлам тонированный был
чёткие пацаны боятся что их физиономию увидят?

Гость||

"ДЕВОЧКИ НЕ ДРУЖИТЕ С ТАКИМ"

Гость||

Гость писал(a):

чёткие пацаны боятся что их физиономию увидят?
Стеснятся они.

Гость||

Всех обогнал торопыга и нашел любофь

Имя: Гость
Комментарий:

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