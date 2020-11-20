В Пензе резкий водитель ВАЗа устроил ДТП на ул. Пушкина

20.11.2020 | 09:39

В Сеть выложили видеозапись с моментом ДТП в центре Пензы. Инцидент произошел в четверг, 19 ноября, на улице Пушкина. Роликом поделился один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен автомобиль ВАЗ, резко маневрирующий на дороге. Он двигается на большой скорости в направлении улицы Бекешской.

Недалеко от пересечения с улицей Кулакова отечественная легковушка перестраивается в крайнюю правую полосу, перед нею оказываются другие автомобили, остановившиеся в ожидании разрешающего сигнала светофора. Водитель ВАЗа тормозит, но избежать аварии не удается. Происходит столкновение.

«Никому не в обиду, но таких шахматистов надо лишать водительских удостоверений, т. к. они превращают наши небитые автомобили в битые. Очень жаль владельца Volkswagen. Средняя скорость потока была 20-30 км/ч», - констатировал в комментариях один из пользователей.

«У него еще и стопы не работают, и поворотники. Либо они затонированы», - поделился наблюдениями другой.

«Он в хлам тонированный был», - подтвердил первый комментатор.

По предварительным данным, люди в результате аварии не пострадали. Проверку по факту случившегося проведут сотрудники ГИБДД.