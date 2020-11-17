Сетевое издание|18+|Вторник|17 ноя 2020|21:18
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Происшествия

От коронавирусной инфекции умерли еще двое пензенцев

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Еще два случая летального исхода коронавирусной инфекции зарегистрировано в Пензенской области. Во вторник, 17 ноября, стало известно об уходе из жизни двух мужчин.

У младшего из них, 41-летнего, кроме COVID-19 был хронический панкреатит. У старшего, 55 лет, - атеросклероз аорты, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, умеренный пневмосклероз и нефросклероз, а также полнокровие печени по мускатному типу.

Причиной смерти в обоих случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, к 17 ноября оперштаб сообщил о 221 случае летального исхода коронавирусной инфекции в Пензенской области.

«Выписан сегодня 301 пациент. Итого выздоровевших - 13 869», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Так,уже по два жмура в день,отменяй маски

Гость||

закон природы слабый больной не выживает.

Гость||

Умирают папы , мамы студентов и школьников.Это уже точно поздняя госпитализация и дефекты амбулаторной помощи.

Гость||

Скоро как в одном современном клипе останутся одни дети

Гость||

Смертность молодеет.

Гость||

"Умирают папы , мамы студентов и школьников.Это уже точно поздняя госпитализация и дефекты амбулаторной помощи."

Недоступность своевременной помощи

Гость||

Приоритет пенсионерам. К больным среднего возраста в лучшем случае через неделю после вызова приедут. Или совсем не приедут.

Гость||

Гость писал(a):

Приоритет пенсионерам.
На кладбищах...?

Гость||

Заквакало боло...

Гость||

А как же хваленая диспансеризация, когда столько сопутствующих нелеченных заболеваний?Да, знаем, знаем. Все для галочки.

Гость||

Панкреатит диетой лечится

Гость||

"Приоритет пенсионерам. К больным среднего возраста в лучшем случае через неделю после вызова приедут. Или совсем не приедут."

Поэтому и умирают люди, не дождавшись помощи

Имя: Гость
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