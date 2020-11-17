От коронавирусной инфекции умерли еще двое пензенцев

17.11.2020 | 19:33

Еще два случая летального исхода коронавирусной инфекции зарегистрировано в Пензенской области. Во вторник, 17 ноября, стало известно об уходе из жизни двух мужчин.

У младшего из них, 41-летнего, кроме COVID-19 был хронический панкреатит. У старшего, 55 лет, - атеросклероз аорты, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, умеренный пневмосклероз и нефросклероз, а также полнокровие печени по мускатному типу.

Причиной смерти в обоих случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, к 17 ноября оперштаб сообщил о 221 случае летального исхода коронавирусной инфекции в Пензенской области.

«Выписан сегодня 301 пациент. Итого выздоровевших - 13 869», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.