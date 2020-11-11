Сетевое издание|18+|Среда|11 ноя 2020|09:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

ДТП на проспекте Победы: в Сеть выложили фото с грудой металла

Печать

Пользователи соцсетей сообщили о серьезной аварии, произошедшей на проспекте Победы. Фотография с места случившегося была опубликована в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

«Жесткое ДТП. Проспект Победы. «Караван», время 8:13», - указал очевидец.

На прикрепленном к посту снимке - три легковых автомобиля. Один из них превратился в груду металла, у второго смята передняя часть кузова. Насколько серьезно поврежден третий, разобрать трудно.

Судя по фото, столкновение произошло рядом с входом в детский парк им. Ульяновых.

Позднее один из жителей города прислал в редакцию портала PenzaInform.ru видеозапись с места случившегося.

Кто пострадал в результате аварии, пока не известно. Официальные комментарии регионального управления ГИБДД должны поступить позднее.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Дикие буртасы.Дай им Бог ума.

Гость||

все живы?

Гость||

С днём жестянщика вас тупые курицы

Гость||

Да причем тут пол водителей? Перестраиваться на зимнюю манеру езды нужно вместе с зимними шинами, иначе они не спасут. сколько гонщиков еще на дорогах....

Гость||

Губы красила ехала и кофе пила в стакане

Гость||

Бабы тупые!!!!

Гость||

Опять местное дурачье начудило. Мне нравится.

Гость||

Гость писал(a):

Губы красила ехала и кофе пила в стакане
ну, из окна автобуса видно было, конечно же

Гость||

Гость писал(a):

Да причем тут пол водителей?
Привет, дурачок.

Гость||

Здорова курицы тупые

Гость||

Гость писал(a):

Привет, дурачок.
сама ты дура

Гость||

Там скорее всего летняя резина.

Гость||

Кама резина,лысая

Гость||

Обезьяны и то умнее вас. С ними хотя бы все понятно, они звери. А вы вроде как люди выглядите, но ожидать от вас все что угодно можно. Дикие папуасы.

Гость||

Она в маске ехала которую на глаза натянула

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте