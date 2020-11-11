ДТП на проспекте Победы: в Сеть выложили фото с грудой металла

11.11.2020 | 08:30

Пользователи соцсетей сообщили о серьезной аварии, произошедшей на проспекте Победы. Фотография с места случившегося была опубликована в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

«Жесткое ДТП. Проспект Победы. «Караван», время 8:13», - указал очевидец.

На прикрепленном к посту снимке - три легковых автомобиля. Один из них превратился в груду металла, у второго смята передняя часть кузова. Насколько серьезно поврежден третий, разобрать трудно.

Судя по фото, столкновение произошло рядом с входом в детский парк им. Ульяновых.

Позднее один из жителей города прислал в редакцию портала PenzaInform.ru видеозапись с места случившегося.

Кто пострадал в результате аварии, пока не известно. Официальные комментарии регионального управления ГИБДД должны поступить позднее.