ДТП на проспекте Победы: в Сеть выложили фото с грудой металла

Пользователи соцсетей сообщили о серьезной аварии, произошедшей на проспекте Победы. Фотография с места случившегося была опубликована в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».
«Жесткое ДТП. Проспект Победы. «Караван», время 8:13», - указал очевидец.
На прикрепленном к посту снимке - три легковых автомобиля. Один из них превратился в груду металла, у второго смята передняя часть кузова. Насколько серьезно поврежден третий, разобрать трудно.
Судя по фото, столкновение произошло рядом с входом в детский парк им. Ульяновых.
Позднее один из жителей города прислал в редакцию портала PenzaInform.ru видеозапись с места случившегося.
Кто пострадал в результате аварии, пока не известно. Официальные комментарии регионального управления ГИБДД должны поступить позднее.
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