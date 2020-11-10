В Пензенской области от COVID-19 умерли еще три человека

10.11.2020 | 20:24

Во вторник, 10 ноября, в Пензенской области зарегистрировали три летальных случая коронавирусной инфекции.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, заражение COVID-19, осложненное пневмонией, стало причиной смерти мужчины и двух женщин.

Самой молодой из жертв было 56 лет. У пациентки диагностировали атеросклероз, аневризму левой передней мозговой артерии, хронический панкреатит, жировую дистрофию печени, аденому коркового слоя надпочечника, умеренный артериолонефросклероз и энтероколит.

Второй женщине было 83, кроме COVID-19 у нее выявили камни в желчном пузыре и миомы в матке.

У мужчины - ее ровесника - в числе сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, нефросклероз, кисты почек, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия и пневмосклероз.

Таким образом, к 10 ноября оперштаб сообщил о 206 случаях в Пензенской области, когда коронавирусная инфекция стала причиной смерти.

Выписаны за день 176 человек. Выздоровевшими себя могут назвать 12 358 человек.