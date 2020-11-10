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Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 умерли еще три человека

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Во вторник, 10 ноября, в Пензенской области зарегистрировали три летальных случая коронавирусной инфекции.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, заражение COVID-19, осложненное пневмонией, стало причиной смерти мужчины и двух женщин.

Самой молодой из жертв было 56 лет. У пациентки диагностировали атеросклероз, аневризму левой передней мозговой артерии, хронический панкреатит, жировую дистрофию печени, аденому коркового слоя надпочечника, умеренный артериолонефросклероз и энтероколит.

Второй женщине было 83, кроме COVID-19 у нее выявили камни в желчном пузыре и миомы в матке.

У мужчины - ее ровесника - в числе сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, нефросклероз, кисты почек, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия и пневмосклероз.

Таким образом, к 10 ноября оперштаб сообщил о 206 случаях в Пензенской области, когда коронавирусная инфекция стала причиной смерти.

Выписаны за день 176 человек. Выздоровевшими себя могут назвать 12 358 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора?

Это не последняя зараза и Пенза не готова к таким "сюрпризам",а они будут.

Вот уже попали в чёрный список к федералам,на карандаш взяли...

Гость||

Короче, точный диагноз вам поставят после вскрытия...

Гость||

Крематорный шизоид уже отметился )))

Гость||

Гость писал(a):

Крематорный
Скотомогильный прокомментировал?

Гость||

Они умерли от того, что их своевременно не лечили от серьезных хронических заболеваний.

Гость||

Гость писал(a):

Зачем Дзюба мастурбирует?
пристроится с зади к футболисту это мастурбирует?

Гость||

Поем кутьи пойду

Гость||

ТРУПЫ, НЯМ НЯМ

Гость||

А ожирение у них какой степени было?

Гость||

Гость писал(a):

А ожирение у них какой степени было?
А у тебя какой степени?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Второй женщине было 83, кроме COVID-19 у нее выявили камни в желчном пузыре и миомы в матке.
Чтоб у меня в 83 года такие диагнозы были. Получается, женщина-то для её лет была практически здорова.

Гость||

Пойду кутью поем

Имя: Гость
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