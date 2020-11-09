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Происшествия

Водитель «Лады» с пензенскими номерами попал в необычное ДТП

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«Лада» с пензенскими номерами попала в нестандартное ДТП на участке трассы, где ведутся ремонтные работы.

Видео легковушки, застывшей практически перпендикулярно к проезжей части, появилось в понедельник, 9 ноября, в сторис группы penza.chs социальной сети Instagram. Когда и где были сделаны кадры, не уточняется.

По всей видимости, водитель «Лады» не справился с управлением и наехал на один из блоков, которыми дорожники огородили место ремонта. На кадрах не заметно, получила ли машина механические повреждения. Автомобилист, скорее всего, не пострадал.

«Как он так?» - задается вопросом сделавший ролик водитель.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД РФ отметили, что никаких сообщений по факту данного ДТП в дежурную часть не поступало.

15 июля 2019 года в Заречном в объектив камеры также попали последствия курьезного ДТП. Вечером на Озерской улице 36-летняя автоледи, управлявшая Toyota Sprinter, наехала на бордюр и вылетела с дороги. Автомобиль вынесло на забор. Капот иномарки уперся в землю, задние колеса повисли в воздухе.

Женщина с травмами оказалась в больнице.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Для "водителей лад в пензенскими номерами" - такая дичь в порядке вещей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автомобилист, скорее всего, не пострадал.
Очень жаль. До диких буртасов доходит только через удары по глупым бошкам.

Гость||

Человек к автородео готовился. Отрабатывал езду на двух колёсах. Не получилось. С каждым может такое произойти. Вот сами попробуйте встать на 2 колеса.

Имя: Гость
Комментарий:

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