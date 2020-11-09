Водитель «Лады» с пензенскими номерами попал в необычное ДТП

«Лада» с пензенскими номерами попала в нестандартное ДТП на участке трассы, где ведутся ремонтные работы.
Видео легковушки, застывшей практически перпендикулярно к проезжей части, появилось в понедельник, 9 ноября, в сторис группы penza.chs социальной сети Instagram. Когда и где были сделаны кадры, не уточняется.
По всей видимости, водитель «Лады» не справился с управлением и наехал на один из блоков, которыми дорожники огородили место ремонта. На кадрах не заметно, получила ли машина механические повреждения. Автомобилист, скорее всего, не пострадал.
«Как он так?» - задается вопросом сделавший ролик водитель.
В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД РФ отметили, что никаких сообщений по факту данного ДТП в дежурную часть не поступало.
15 июля 2019 года в Заречном в объектив камеры также попали последствия курьезного ДТП. Вечером на Озерской улице 36-летняя автоледи, управлявшая Toyota Sprinter, наехала на бордюр и вылетела с дороги. Автомобиль вынесло на забор. Капот иномарки уперся в землю, задние колеса повисли в воздухе.
Женщина с травмами оказалась в больнице.
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Для "водителей лад в пензенскими номерами" - такая дичь в порядке вещей.