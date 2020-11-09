В Пензе пятилетняя девочка пострадала при падении в яму

09.11.2020 | 09:11

В Пензе ребенок получил травму из-за бездействия ТСЖ. Инцидент произошел в Дальнем Арбекове.

На сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой сообщается, что во время телефонного приема граждан к омбудсмену обратилась жительница города и пожаловалась на ТСЖ «Дом 11» (по данным из открытых источников, его юридический адрес - улица 65-летия Победы, 11).

По словам женщины, ее пятилетняя дочь получила травму головы при падении в яму перед лестницей у подъезда, которая по правилам эксплуатации должна быть накрыта решеткой.

«Управляющая компания по халатности допустила условия, которые стали причиной причинения вреда здоровью девочки. Обращение направлено в управление государственной жилищной инспекции», - рассказали представители омбудсмена.

Матери пострадавшей девочки предоставили юридическую консультацию.