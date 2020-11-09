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Происшествия

В Пензе пятилетняя девочка пострадала при падении в яму

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В Пензе ребенок получил травму из-за бездействия ТСЖ. Инцидент произошел в Дальнем Арбекове.

На сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой сообщается, что во время телефонного приема граждан к омбудсмену обратилась жительница города и пожаловалась на ТСЖ «Дом 11» (по данным из открытых источников, его юридический адрес - улица 65-летия Победы, 11).

По словам женщины, ее пятилетняя дочь получила травму головы при падении в яму перед лестницей у подъезда, которая по правилам эксплуатации должна быть накрыта решеткой.

«Управляющая компания по халатности допустила условия, которые стали причиной причинения вреда здоровью девочки. Обращение направлено в управление государственной жилищной инспекции», - рассказали представители омбудсмена.

Матери пострадавшей девочки предоставили юридическую консультацию.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А мать где была? 5 лет - такой возраст, что только за руку постоянно водить и отпускать побегать только на детской площадке. В ТСЖ, конечно, косячники, но и мать тоже ушами прохлопала.

Гость||

во время телефонного приема граждан ее пятилетняя дочь получила травму головы при падении в яму

Вот так было бы интереснее!

Имя: Гость
Комментарий:

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