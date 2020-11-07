Не успела перейти дорогу: в Сеть выложили видео с ДТП у ЦНТИ

07.11.2020 | 18:52

Момент ДТП с участием пешехода на проспекте Победы попал в объектив видеорегистратора. Запись обнародовал один из участников городского водительского чата в Viber.

На видео запечатлено, как пожилую женщину, которая не успела перейти проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, сбил легковой автомобиль, ехавший с большой скоростью.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 17:10 в районе ЦНТИ на проспекте Победы. По предварительным данным, женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2110, которым управлял мужчина 2000 года рождения.

В региональном управлении ГИБДД рассказали, что возраст пострадавшей женщины пока не установлен. Ее доставили в больницу. Насколько серьезные травмы она получила, не сообщается.

По факту случившегося будет проведена проверка.