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Происшествия

Не успела перейти дорогу: в Сеть выложили видео с ДТП у ЦНТИ

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Момент ДТП с участием пешехода на проспекте Победы попал в объектив видеорегистратора. Запись обнародовал один из участников городского водительского чата в Viber.

На видео запечатлено, как пожилую женщину, которая не успела перейти проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, сбил легковой автомобиль, ехавший с большой скоростью.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 17:10 в районе ЦНТИ на проспекте Победы. По предварительным данным, женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2110, которым управлял мужчина 2000 года рождения.

В региональном управлении ГИБДД рассказали, что возраст пострадавшей женщины пока не установлен. Ее доставили в больницу. Насколько серьезные травмы она получила, не сообщается.

По факту случившегося будет проведена проверка.

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Источник — видео viber.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

управлял мужчина 2000 года рождения.
Подонок он недоношенный, а не мужчина! Убийца 2000 года рождения.

Гость||

Водители! Перед пешеходным переходом в любом случае сбрасывайте немного скорость!

Гость||

Гость писал(a):

одонок он недоношенный, а не мужчина! Убийца
А что такие злые то?

Гость||

Ты придурок а если бы твоя мать попала под колеса.

Гость||

Меня добивают такие пешеходы, которые идут на пешеходный за фактически 3 секунды до завершения пешеходного сигнала-ПЕШЕХОД-если у тебя есть мозги в котле-просчитывай, успеешь ли ты пересечь 6 полос движения за 3-4 секунды или нет-а если нет, то лучше подождать 2 мин до сл светофора, ато возомнили себя-водителей при езде на красный штрафуют, а пешеходы типа еще целую проезжую часть переходят при горящем для них красным-МАНЕВР ЗАВЕРШАЮТ)), трэш просто

Гость||

Мне больше понравился летун который врезался в стоящее авто...

Которое вообще не при делах.

Короче в это истории всё прекрасно. И скорость "ненаказуемая" далеко за 60, и маразм старческий, и закономерный итог всего.

Гость||

Нет не мозгов, ни нервов, одна тележка.

Гость||

надеюсь этого летуна реально посадят, поганые любители валить на пешиках. каждый день уворачиваюсь от таких петухов

Гость||

Гость писал(a):

не успела перейти проезжую часть на разрешающий сигнал светофора
асным-МАНЕВР ЗАВЕРШАЮТ)Гость писал(a):
а пешеходы типа еще целую проезжую часть переходят при горящем для них красным-МАНЕВР ЗАВЕРШАЮТ)
А что никто не помнит пдд 4.6? Там межу прочим написано:

" Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора"

Гость||

она еле шла, может инвалид, что надо нестись как чёрт? какие же ублюдки

Гость||

У нас у светофоров такой мизерный интеревал для пешеходов, что надо нестись сломя голову, чтобы успеть. Человек больной или старый не успевает. Это вообще издевательство над людьми.

Гость||

Гость писал(a):

она еле шла, может инвалид, что надо нестись как чёрт?
Гость писал(a):
У нас у светофоров такой мизерный интеревал

Надо было остановиться на середине и переждать, согласно правилам дорожного движения.

А если по уму, то и не выходить на дорогу под последнюю секунду зеленого. Своих стариков всегда приучаю: обязательно дождитесь красного, постойте, и на зеленый спокойно идите.

Торопиться им точно некуда.

Гость||

Бабка однозначно нарушила правила перехода. Водитель нарушил скорость. Результат - молите бога.

Гость||

Гость писал(a):

Торопиться им точно некуда.
Ну этот точно по срочным делам ехал.

Гость||

уродов везде много

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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