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Происшествия

С начала года на дорогах в Пензе погибли 10 пешеходов

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За 10 месяцев 2020 года, с января по октябрь, на дорогах Пензы случилось 643 ДТП, в которых 18 человек погибли, еще 867 получили различные травмы. Об этом сообщили в городском ОГИБДД в четверг, 5 ноября.

Авариями с самыми тяжелыми последствиями считаются те, при которых сбивают пешеходов. В таких происшествиях за указанный период погибли 10 человек.

«В связи с этим обращаю внимание водителей на соблюдение ПДД, а именно соблюдение правил проезда пешеходных переходов и правильный выбор скорости. Излишняя самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения, неадекватная оценка своих навыков вождения - это основные факторы, влияющие на аварийность.

Уважаемые водители! Помните, что от ваших действий на дороге зависит безопасность других участников движения», - обратился к автомобилистам начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов.

Одно из последних смертельных ДТП с участием пешехода в Пензе случилось 1 ноября на проспекте Строителей. Женщина 1950 года рождения погибла после того, как ее сбил водитель «Газели».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Жертвы пропаганды безответственности пешеходов.

Гость||

пешеходы: ой, а чо мне будет? я ж не пойду эти 30 метров до зебры, устану же! у меня там ракета к старту готовится, а я еще не на борту!

водители: ну и чо она так медленно шагает, погазую-ка я демонстративно! иииха, я гонщик! зачем притормаживать, какой пешеходный переход, первый раз вижу! у меня там ракета к старту готовится, а я еще не на борту!

водитель 33 маршрутки на пешеходном переходе у Современника: о, дорогу переходит, надо скорость прибавить!

куда вы все так торопитесь?

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