С начала года на дорогах в Пензе погибли 10 пешеходов

05.11.2020 | 14:15

За 10 месяцев 2020 года, с января по октябрь, на дорогах Пензы случилось 643 ДТП, в которых 18 человек погибли, еще 867 получили различные травмы. Об этом сообщили в городском ОГИБДД в четверг, 5 ноября.

Авариями с самыми тяжелыми последствиями считаются те, при которых сбивают пешеходов. В таких происшествиях за указанный период погибли 10 человек.

«В связи с этим обращаю внимание водителей на соблюдение ПДД, а именно соблюдение правил проезда пешеходных переходов и правильный выбор скорости. Излишняя самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения, неадекватная оценка своих навыков вождения - это основные факторы, влияющие на аварийность.

Уважаемые водители! Помните, что от ваших действий на дороге зависит безопасность других участников движения», - обратился к автомобилистам начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов.

Одно из последних смертельных ДТП с участием пешехода в Пензе случилось 1 ноября на проспекте Строителей. Женщина 1950 года рождения погибла после того, как ее сбил водитель «Газели».