В Пензе в очередной раз загорелся дом на Красной, 77

02.11.2020 | 11:05

В понедельник, 2 ноября, в Пензе вновь произошел пожар в доме № 77 на улице Красной.

Двухэтажное здание дореволюционной постройки (первый этаж кирпичный, второй - деревянный) признали аварийным еще в прошлом десятилетии, однако жильцы отказались уезжать. В апреле 2014-го в доме произошел пожар. Экспертиза установила: это поджог.

Людей расселили, а здание так и не снесли. В июне 2019-го в нем вновь случилось возгорание. После этого фасад завесили баннером с нарисованными окнами.

Теперь пожар произошел в третий раз. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 6:25. На борьбу с огнем прибыло 14 человек на двух спецавтомобилях.

«Деревянное заброшенное строение выгорело на площади 5 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Расселенные дома в Пензе горят нередко. 29 ноября 2018 года пламя охватило деревянную трехэтажку на Куйбышева, 15а. Строение тушили 40 человек. На тот момент все квартиры были покинуты жильцами, а собственнику нежилого помещения выплатили половину выкупной стоимости.

19 февраля 2020 года загорелось здание на улице Гладкова - расселенный, частично разрушенный дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, существовала угроза распространения пламени на офисные помещения. С огнем боролись подразделения из 1-й и 3-й специализированных пожарно-спасательных частей, а также из 50-й пожарно-спасательной части ППСЦ.