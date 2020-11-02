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Происшествия

При ночном пожаре в Городище пострадал подросток

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В Пензенской области подросток пострадал в результате пожара, произошедшего в Городище в ночь с 1 на 2 ноября.

Сообщение о возгорании на Фабричной улице поступило на пульт дежурного в 1:43. На место выехали 11 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области и 4 спецавтомобиля.

Один из очевидцев пожара поделился записью, сделанной на месте происшествия, в пензенском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте». На кадрах видно, что строение полыхало открытым огнем.

«Сгорела кровля и выгорело внутри по всей площади деревянного дома размером 84 кв. м, крытого железом. Пострадал мальчик 2006 года рождения (госпитализирован)», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причина и все обстоятельства пожара будут установлены позднее. По факту случившегося начата проверка.

Уже известно, что ранее во время профилактического мероприятия в доме установили пожарный извещатель. Услышав его сигнал, многодетная семья покинула горящее помещение, избежав трагедии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

СЛУЖБЫ МЧС СРАБОТАЛИ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО! СПАСИБО!...ИСПРАВНО РАБОТАЛИ ГИДРАНТЫ, А РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ РАЗБУДИЛИ ЖИЛЬЦОВ. .ХРАНИ ВСЕХ ГОСПОДЬ.

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