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Происшествия

В Пензе водитель сбил женщину и уехал с места ДТП

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Во вторник, 27 октября, в Пензе, у дома № 1 на улице Байдукова, произошло очередное ДТП с участием пешехода. В 17:25 водитель не опознанного пока автомобиля сбил 46-летнюю женщину и уехал с места ДТП.

«Пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности водителя», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В посте, размещенном в группе в социальной сети «ВКонтакте», опубликовано фото подозрительного автомобиля и уточняются подробности: инцидент произошел на регулируемом переходе напротив центрального входа радиозавода. Автомобиль темного цвета, возможно, ВАЗ-2112, ехал от улицы Гагарина в строну Литвинова.

Такой поступок автовладельца вызвал негодование у участников обсуждения. «Я думаю, легко найдут, биллинг сделают, сопоставят, у кого в то время имеется данный автомобиль и вуаля!» - считает один из комментаторов. Другие предлагают отследить машину по видеокамерам.

Сотрудники Госавтоинспекции свидетелей ДТП просят связаться с отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по Пензенской области по телефонам 59-90-94, 59-90-77.

Ранее сообщалось о поисках водителей, также уехавших от сбитых пешеходов. Такие ДТП произошли в Пензе 14 октября на улице Светлой, 16-го - на проспекте Победы, 18-го - на улице Калинина , 22-го - на улице Строителей.

Также 14 октября на трассе Пенза - Шемышейка машина, ехавшая со стороны областного центра, сбила 63-летнего мужчину. Он скончался в больнице.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Ну вот теперь еще одна больше не верит в безответственность пешеходов.

Гость||

Подлец!Сбил человека и уехал-совесть не мучает?Здоровья пострадавшей!

Гость||

Гость писал(a):

Подлец!Сбил человека и уехал-совесть не мучает?Здоровья пострадавшей!
Подлец?Сбил человека и уехал-совесть не мучает!Здоровья пострадавшей?

Гость||

полно за рулем идиотов сегодня на пешеходном переходе чуть не сбил придурок за рулем мужчину все пропускали его а этот дятел несся со стороны Спутника выпучив свои зенки хорошо мужчина внимательный остановился

Гость||

Гость писал(a):

Подлец!Сбил человека и уехал-совесть не мучает?Здоровья пострадавшей!

Подлец?Сбил человека и уехал-совесть не мучает!Здоровья пострадавшей?

Че за рекурсия?

Гость||

Тут стукачей нет

Если кто то и видел - не скажет.

Гость||

Хорошо, что он только эту тетку сбил и никому не помешал и поехал своей дорогой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Такой поступок автовладельца вызвал негодование у участников обсуждения. «Я думаю, легко найдут, биллинг сделают, сопоставят, у кого в то время имеется данный автомобиль и вуаля!» - считает один из комментаторов. Другие предлагают отследить машину по видеокамерам.
Могут .

Гость писал(a):

Тут стукачей нет

Если кто то и видел - не скажет.

Таких как этот и как ты сразу надо ..... ,а то швали всякой развелось.

Гость||

Никого не отследят. Камеры заточены только на сбор бабла.

Гость||

Ситуцию исправит только наличие нормальных камер на наших улицах и неотвратимость наказания. Все остальное пустое бла, бла.

Имя: Гость
Комментарий:

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