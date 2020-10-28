В Пензе водитель сбил женщину и уехал с места ДТП

28.10.2020 | 17:34

Во вторник, 27 октября, в Пензе, у дома № 1 на улице Байдукова, произошло очередное ДТП с участием пешехода. В 17:25 водитель не опознанного пока автомобиля сбил 46-летнюю женщину и уехал с места ДТП.

«Пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности водителя», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В посте, размещенном в группе в социальной сети «ВКонтакте», опубликовано фото подозрительного автомобиля и уточняются подробности: инцидент произошел на регулируемом переходе напротив центрального входа радиозавода. Автомобиль темного цвета, возможно, ВАЗ-2112, ехал от улицы Гагарина в строну Литвинова.

Такой поступок автовладельца вызвал негодование у участников обсуждения. «Я думаю, легко найдут, биллинг сделают, сопоставят, у кого в то время имеется данный автомобиль и вуаля!» - считает один из комментаторов. Другие предлагают отследить машину по видеокамерам.

Сотрудники Госавтоинспекции свидетелей ДТП просят связаться с отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по Пензенской области по телефонам 59-90-94, 59-90-77.

Ранее сообщалось о поисках водителей, также уехавших от сбитых пешеходов. Такие ДТП произошли в Пензе 14 октября на улице Светлой, 16-го - на проспекте Победы, 18-го - на улице Калинина , 22-го - на улице Строителей.

Также 14 октября на трассе Пенза - Шемышейка машина, ехавшая со стороны областного центра, сбила 63-летнего мужчину. Он скончался в больнице.