Неизвестный сбил пешехода на ул. Светлой, ГИБДД ищет очевидцев

14.10.2020 | 20:06

В Пензенской области разыскивают водителя, сбившего пешехода в селе Засечном и скрывшегося с места ДТП. Инцидент произошел вечером в среду, 14 октября, на улице Светлой, 1.

«По предварительным данным, в 18:56 неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на мужчину 1982 года рождения», - пояснили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Пострадавшего доставили в больницу. Насколько серьезные травмы он получил, не сообщается.

Очевидцев, которые могут сообщить какую-либо информацию о случившемся, просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03.