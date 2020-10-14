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Происшествия

Неизвестный сбил пешехода на ул. Светлой, ГИБДД ищет очевидцев

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В Пензенской области разыскивают водителя, сбившего пешехода в селе Засечном и скрывшегося с места ДТП. Инцидент произошел вечером в среду, 14 октября, на улице Светлой, 1.

«По предварительным данным, в 18:56 неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на мужчину 1982 года рождения», - пояснили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Пострадавшего доставили в больницу. Насколько серьезные травмы он получил, не сообщается.

Очевидцев, которые могут сообщить какую-либо информацию о случившемся, просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — Фото vk.com/sputnik_penza
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