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Происшествия

В Кривозерье водитель Infiniti «перевернул» УАЗ

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В понедельник, 26 октября, на улице 40 лет Октября в Кривозерье случилось дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев аварии, на перекрестке с круговым движением «Infiniti с абхазскими номерами перевернул УАЗ».

На появившихся в Сети снимках видно, что УАЗ после удара лег на бок.

Комментируя произошедшее, пользователи сошлись во мнении, что один из участников нарушил правила движения по круговому перекрестку.

«Там 90% с левой полосы направо фигачат с умным видом...», «99% с крайней левой поворачивают. Всегда удивлялся их уверенности. Обычно такие люди с пеной у рта доказывают, что они правы», «В Пензе так по кольцам большая часть людей катается», «Взять также кольцо около пьяной дороги, лезут на круге с левой на крайнюю правую», - высказались они.

Одного из комментаторов позабавил вид опрокинувшегося авто: «Наелся и спит».

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что в ДТП никто не пострадал.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

буртасам не понять, что там КРУГОВОЕ движение, и съезжать с круга можно только с ПРАВОГО ряда!

Они привыкли, как по арбековским "кругам" переть из всех полос туда, куда им нужно.

Этот перекресток очень полезный, особенно тем, кто хочет новый бампер или фару.

Достаточно просто по внешней полосе сделать пару кругов - клиент найдется гарантировано!

Гость||

15.02, тут свои ПДД. Смысл заключается в том, что никомунепомешал.

Гость||

Гость писал(a):

и съезжать с круга можно только с ПРАВОГО ряда!
Ехать по кругу можно только в левом ряду.

Гость||

Гость писал(a):

Ехать по кругу можно только в левом ряду.
Тебе - да.

Гость||

Гость писал(a):

Ехать по кругу можно только в левом ряду.
Это понятно, ведь поворот налево только из крайнего левого ряда.

Гость||

А ещё там есть знаки и разметка для движения по полосам

Имя: Гость
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