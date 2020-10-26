В Кривозерье водитель Infiniti «перевернул» УАЗ

26.10.2020 | 14:43

В понедельник, 26 октября, на улице 40 лет Октября в Кривозерье случилось дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев аварии, на перекрестке с круговым движением «Infiniti с абхазскими номерами перевернул УАЗ».

На появившихся в Сети снимках видно, что УАЗ после удара лег на бок.

Комментируя произошедшее, пользователи сошлись во мнении, что один из участников нарушил правила движения по круговому перекрестку.

«Там 90% с левой полосы направо фигачат с умным видом...», «99% с крайней левой поворачивают. Всегда удивлялся их уверенности. Обычно такие люди с пеной у рта доказывают, что они правы», «В Пензе так по кольцам большая часть людей катается», «Взять также кольцо около пьяной дороги, лезут на круге с левой на крайнюю правую», - высказались они.

Одного из комментаторов позабавил вид опрокинувшегося авто: «Наелся и спит».

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что в ДТП никто не пострадал.