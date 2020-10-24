На трассе М5 под Пензой загорелся грузовик

24.10.2020 | 12:13

В субботу, 24 октября, под Пензой на трассе М5 «Урал» загорелся автомобиль. Видео выложил в группе соцсети «ВКонтакте» очевидец произошедшего.

«Чемодановский пост. Время 11:05», - написал автор поста.

По всей видимости, он имел в виду пост ГИБДД на взъезде в село Чемодановка Бессоновского района, граничащее с областным центром.

На видео, снятом из едущего автомобиля, запечатлены стоящий на обочине бортовой грузовик ЗИЛ с полыхающим кузовом и, неподалеку от него, мужчина.

Официальных комментариев к происшествию пока не поступало.

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