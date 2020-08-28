На дороге у Новозападного кладбища загорелся автомобиль

28.08.2020 | 08:54

Утром в пятницу, 28 августа, в Пензе произошел пожар. На дороге, ведущей от Бугровки к Новозападному кладбищу, загорелся легковой автомобиль.

Очевидец поделился записью с полыхающим транспортным средством в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

«Время 8:25», - уточнил автор поста.

На кадрах запечатлена дымящаяся машина, из-под капота которой вырываются языки пламени. Рядом толпятся люди.

По словам представителей МЧС, в результате случившегося никто не пострадал.

«Сообщение поступило в 8:28. На ул. Островского, 166, произошло загорание в моторном отсеке автомобиля Audi A8. Работало 6 человек и автоцистерна», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.