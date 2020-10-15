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Происшествия

На трассе в Шемышейском районе погиб пешеход, водитель скрылся

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В Пензенской области разыскивают водителя, ставшего участником смертельного ДТП в Шемышейском районе.

В среду, 14 октября, в 17:45 на 18-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны областного центра, сбил 63-летнего мужчину.

Пешеход от полученных травм скончался в больнице.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению ДТП причастен мужчина 1982 года рождения, управлявший ВАЗ-2170», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России по Пензенской области.

Также в Пензенской области разыскивают водителя, который сбил пешехода в Засечном на улице Светлой и уехал. Инцидент произошел 14 октября около 18:56. Пострадавшего, 38-летнего мужчину, доставили в больницу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Давно пора за сокрытие с места дтп со сбитым человеком давать статью не за дтп, а за покушение на убийство/убийство. И тогда перестанут скрываться.

Гость||

А где защитники наглецов?

Типа никому не помешал, ничего не нарушил.

Гость||

Опять приорасты отличились. Тонировку лепить они герои, а тут очканул.

Гость||

На другом сайте написано, что установлено кто совершил

Гость||

было установлено, что к совершению ДТП причастен мужчина 1982 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-21703

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в 17:45
Вот вам пожалуйста, к чему ведёт отменённое летнее время. Шести нет, а уже тьмя как у кое-кого кое-где внутри.

А ведь самый час пик - люди идут и едут с работы, кое-кто уже поддатый, похмелившись, за рулём... А на улице и погода хорошая, ходить и ездить нетрудно, но вот темно к сожалению, зря послушали глупый народ в свое время и отменили время летнее.

Гость||

Гость писал(a):

Давно пора за сокрытие с места дтп со сбитым человеком давать статью не за дтп, а за покушение на убийство/убийство. И тогда перестанут скрываться.
Ага. Тогда сбитых начнут добивать и в овраг выбрасывать-прятать

Гость||

Гость писал(a):

А где защитники наглецов?

Типа никому не помешал, ничего не нарушил.

Ну тут-то помешал... Помешал продолжить жизнь!

Гость||

Гость писал(a):

зря послушали глупый народ
Самый умный?

Гость||

Гость писал(a):

зря послушали глупый народ

Самый умный?

Я тоже глупый был. Вот и не надо было нас, дураков, слушать.

Имя: Гость
Комментарий:

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