На трассе в Шемышейском районе погиб пешеход, водитель скрылся

15.10.2020 | 16:56

В Пензенской области разыскивают водителя, ставшего участником смертельного ДТП в Шемышейском районе.

В среду, 14 октября, в 17:45 на 18-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны областного центра, сбил 63-летнего мужчину.

Пешеход от полученных травм скончался в больнице.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению ДТП причастен мужчина 1982 года рождения, управлявший ВАЗ-2170», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России по Пензенской области.

Также в Пензенской области разыскивают водителя, который сбил пешехода в Засечном на улице Светлой и уехал. Инцидент произошел 14 октября около 18:56. Пострадавшего, 38-летнего мужчину, доставили в больницу.