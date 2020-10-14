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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умер 55-летний мужчина

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В Пензенской области зарегистрирована очередная смерть от новой коронавирусной инфекции. Вечером в среду, 14 октября, была опубликована информация о кончине мужчины 1965 года рождения.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией. Кроме COVID-19 у мужчины было ожирение I степени, хроническая ишемическая болезнь сердца и атеросклеротический кардиосклероз.

Он стал 142-м человеком, о гибели которого сообщил оперштаб.

«Выписаны сегодня 83 человека. Итого выздоровевших - 9 832», - уточнила Черемушкина.

По данным на 14 октября, в Пензенской области зарегистрировано 12 424 случаев заражения опасным вирусом. 145 диагнозов поставили за последние 24 часа. Это самый большой суточный прирост за все время пандемии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Какой ужас

Гость||

Когда построят крематорий и начнут выполнять все требования Роспотребнадзора?

Гость||

с ожирением есть выздоровевшие?

Гость||

Кошмар, такой молодой ..

Почему он был в области, а не в Пензенской больнице???

Гость||

Гость писал(a):

Почему он был в области, а не в Пензенской больнице???
Работяга вероятно простой...

Имя: Гость
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