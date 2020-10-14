В Пензенской области от коронавируса умер 55-летний мужчина

14.10.2020 | 19:24

В Пензенской области зарегистрирована очередная смерть от новой коронавирусной инфекции. Вечером в среду, 14 октября, была опубликована информация о кончине мужчины 1965 года рождения.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией. Кроме COVID-19 у мужчины было ожирение I степени, хроническая ишемическая болезнь сердца и атеросклеротический кардиосклероз.

Он стал 142-м человеком, о гибели которого сообщил оперштаб.

«Выписаны сегодня 83 человека. Итого выздоровевших - 9 832», - уточнила Черемушкина.

По данным на 14 октября, в Пензенской области зарегистрировано 12 424 случаев заражения опасным вирусом. 145 диагнозов поставили за последние 24 часа. Это самый большой суточный прирост за все время пандемии.