Сотрудники Музея одной картины прокомментировали ЧП с автомобилем

14.10.2020 | 19:13

Если бы Первопоселенец мог говорить, он бы рассказал об обстоятельствах ночной аварии, случившейся у него перед глазами. О том, как темный Volkswagen Jetta, двигавшийся по улице Лермонтова на большой скорости, свернул на улицу Кирова и въехал в здание Музея одной картины.

Утром очевидцы сфотографировали, как автомобиль с места ДТП увозил эвакуатор. Тогда же о чрезвычайном происшествии узнало руководство учреждения культуры.

«Конечно, увиденное вызвало шок, потому что не было забора. Мы предположили, что, не справившись с управлением, он выехал на смотровую площадку, сбил забор, но при этом не просто скатился к двери музея, а подлетел, врезался в здание, разбив при этом стекла, а потом уже упал на землю», - рассказала заведующая Музеем одной картины Екатерина Фокина.

Удивило сотрудников то, что не сработала сигнализация. Но потом поняли, почему так случилось.

«Здание задело вскользь. Главные разрушения начались здесь, где забор. Герб Пензы на нем - весом 70 килограммов, представляете, какой удар был?» - пояснил главный инженер Пензенской картинной галереи Александр Куканов.

Одни последствия ЧП сотрудники учреждения частично уже ликвидировали, другие - не смогли.

«Были выбиты стекла, пошли трещины на фасаде здания и на плитке около музея», - отметила Екатерина Фокина.

За рулем иномарки находился 22-летний мужчина. Когда водитель сумел выйти из салона своей машины, его осмотрели медики и отпустили домой.

По словам сотрудников музея, извинений им пока не принесли.

Анализ повреждений здания и подсчет суммы, необходимой на восстановление забора и ликвидацию других последствий ночной аварии, еще ведутся.