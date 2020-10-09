В микрорайоне ГПЗ-24 сбили 11-летнюю девочку

Девочка-пешеход пострадала в результате ДТП, случившегося в Пензе вечером в пятницу, 9 октября.
О случившемся стало известно благодаря сообщению очевидца в городском водительском сообществе во «Вконтакте».
«Сбили девочку. ГПЗ, Антонова, 56», - написал интернет-пользователь.
В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД подтвердили эту информацию и уточнили, что инцидент произошел в 19:10.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2114 - мужчина 1975 года рождения - допустил наезд на девочку 2009 года рождения», - рассказали представители ГИБДД.
Пострадавшую доставили в больницу. Была ли она госпитализирована или отпущена после оказания помощи, не сообщается.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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Водители, молодые и со стажем! Ну хоть чуть-чуть будьте аккуратнее и внимательнее! Ну куда вы несётесь? Вы не замечаете других водителей, вы себя не бережёте! Вы не охраняете покой своей семьи. Остепенитесь!