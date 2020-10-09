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Происшествия

В микрорайоне ГПЗ-24 сбили 11-летнюю девочку

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Девочка-пешеход пострадала в результате ДТП, случившегося в Пензе вечером в пятницу, 9 октября.

О случившемся стало известно благодаря сообщению очевидца в городском водительском сообществе во «Вконтакте».

«Сбили девочку. ГПЗ, Антонова, 56», - написал интернет-пользователь.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД подтвердили эту информацию и уточнили, что инцидент произошел в 19:10.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2114 - мужчина 1975 года рождения - допустил наезд на девочку 2009 года рождения», - рассказали представители ГИБДД.

Пострадавшую доставили в больницу. Была ли она госпитализирована или отпущена после оказания помощи, не сообщается.

По факту ДТП будет проведена проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Водители, молодые и со стажем! Ну хоть чуть-чуть будьте аккуратнее и внимательнее! Ну куда вы несётесь? Вы не замечаете других водителей, вы себя не бережёте! Вы не охраняете покой своей семьи. Остепенитесь!

Гость||

Долбоящер, там переход, на себя плевать впились в дерево, спаси от себя людей

Гость||

Был свидетелем аналогичной картины,когда крутой пацанчик ,плача,отдирал тонировку,до приезда гаишников,одновременно звоня маме,чтобы она что- нибудь делала.

Имя: Гость
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