МЧС: Ресторан «Засека» горит открытым огнем по всей площади

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировала пожар в ресторане «Засека», произошедший вечером во вторник, 6 октября.
«В 19:40 поступила информация о пожаре в ресторане «Засека» в городе Пензе. На месте работают пожарные подразделения по повышенному номеру вызова. Ресторан горит открытым огнем по всей площади», - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
«Причина пожара будет установлена в ходе проверки», - резюмировала Шупилова.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Гори,гори ясно,чтобы не погасло.