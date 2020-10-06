МЧС: Ресторан «Засека» горит открытым огнем по всей площади

06.10.2020 | 20:15

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировала пожар в ресторане «Засека», произошедший вечером во вторник, 6 октября.

«В 19:40 поступила информация о пожаре в ресторане «Засека» в городе Пензе. На месте работают пожарные подразделения по повышенному номеру вызова. Ресторан горит открытым огнем по всей площади», - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«Причина пожара будет установлена в ходе проверки», - резюмировала Шупилова.