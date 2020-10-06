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Происшествия

МЧС: Ресторан «Засека» горит открытым огнем по всей площади

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировала пожар в ресторане «Засека», произошедший вечером во вторник, 6 октября.

«В 19:40 поступила информация о пожаре в ресторане «Засека» в городе Пензе. На месте работают пожарные подразделения по повышенному номеру вызова. Ресторан горит открытым огнем по всей площади», - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«Причина пожара будет установлена в ходе проверки», - резюмировала Шупилова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области, видео: Маариинаа Демидова
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Гость||

Гори,гори ясно,чтобы не погасло.

Гость||

Дебил

Гость||

Поменьше уроды из депутатов там жрать перестанут

Гость||

Очень жаль, красивый был терем. Сколько лет туда ездили на свадьбу фотографироваться ((

Гость||

Петушок тоже сгорел в своё время...

Гость||

Главное, чтобы все живы были. А терем новый построят.

Гость||

Гость писал(a):

А терем новый построят.
А может коттеджи?

Гость||

Гость писал(a):

Гори,гори ясно,чтобы не погасло.
Идиот ,это же реально шедевр архитектуры.Будет очень тяжело восстановить ,таких мастеров в стране единицы.

Гость||

Не для того сжигали,чтобы востанавливать.

Гость||

Вровень,как Иван в отпуск уехал.

Гость||

Термок застрахован вовремя, не плачьте.

Гость||

Страховка хорошая, вот и горит.

Гость||

Эх, красивое здание было. Молодожены там часто фотографировались.

Гость||

Коронавирус отобрал доход, а страховка вернет с лихвой.

Гость||

Никто, наверное, и не сомневается, что все было застраховано. И не вовремя, а давно. Но это причем здесь? Очень жаль. Красивое интересное здание, вкусная кухня. Жаль.

Имя: Гость
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