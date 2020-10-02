В Пензе водитель легковушки едва не сбил мужчину на переходе

02.10.2020 | 13:09

Утром в пятницу, 2 октября, в Пензе пешеход едва не попал под колеса автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие могло случиться в 7:33, предположительно, на улице Аустрина.

На выложенных в Сеть кадрах видно, что мужчина вышел на нерегулируемый пешеходный переход и едва не угодил под колеса легковушки. Благо сам он успел вовремя остановится и пропустить спешившего водителя.

Комментируя видео с места событий, некоторые пользователи пришли к выводу, что пешеходы должны быть внимательнее, но и водителя есть в чем упрекнуть.

«Пешеходу пофиг, он так каждый день делает, наверно. Водитель тоже молодец - грузовик тормозит, а этот на опережение идет, причем перед переходом», - написал мужчина.

«Пешеход бы и не увидел за грузовиком автомобиль, а нарушитель не идет на опережение, а спокойно едет вторым рядом там, где одна полоса», - высказал свое мнение оппонент.