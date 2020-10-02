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Происшествия

В Пензе водитель легковушки едва не сбил мужчину на переходе

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Утром в пятницу, 2 октября, в Пензе пешеход едва не попал под колеса автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие могло случиться в 7:33, предположительно, на улице Аустрина.

На выложенных в Сеть кадрах видно, что мужчина вышел на нерегулируемый пешеходный переход и едва не угодил под колеса легковушки. Благо сам он успел вовремя остановится и пропустить спешившего водителя.

Комментируя видео с места событий, некоторые пользователи пришли к выводу, что пешеходы должны быть внимательнее, но и водителя есть в чем упрекнуть.

«Пешеходу пофиг, он так каждый день делает, наверно. Водитель тоже молодец - грузовик тормозит, а этот на опережение идет, причем перед переходом», - написал мужчина.

«Пешеход бы и не увидел за грузовиком автомобиль, а нарушитель не идет на опережение, а спокойно едет вторым рядом там, где одна полоса», - высказал свое мнение оппонент.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

никому не помешал ведь!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а нарушитель не идет на опережение, а спокойно едет вторым рядом там, где одна полоса
сейчас прибегут идиоты, которые считают, что если по разметке полоса одна, но в нее помещается два их гнилых таза - то там ДВЕ полосы!

Гость||

Вот таких дебилов надо сразу прав лишать и пожизненно ,они всем мешают.

Гость||

Водилу избить обоссать и бросить в канаву

Гость||

Где заправка "Апельсин" несутся все, пешеходов не пропусают. Очень опасный переход! Пройти невозможно!

Имя: Гость
Комментарий:

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