Пензенский СОБР помог пострадавшим в ДТП на границе Дагестана и Калмыкии

02.10.2020 | 17:57

В пятницу, 2 октября, пензенские росгвардейцы помогли людям, пострадавшим в ДТП на границе Дагестана и Калмыкии.

Сотрудники регионального управления, офицеры СОБР, возвращались с соревнований по тактической стрельбе, которые проводились в Гудермесе в Чечне.

В 11:30 они заметили перевернувшийся автомобиль Mitsubishi, по предварительным данным, на высокой скорости вылетевший с проезжей части из-за начавшейся песчаной бури.

«В машине находились мужчина и женщина, которые получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники вытащили из автомобиля одного из пострадавших и оказали ему доврачебную помощь.

Второй пассажир, по всем признакам, получил травму позвоночника, в связи с чем ему была наложена шина на травмированные шею и руку», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Помогали и другие очевидцы аварии.

Позднее медики госпитализировали пострадавших.