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Происшествия

Пензенский СОБР помог пострадавшим в ДТП на границе Дагестана и Калмыкии

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В пятницу, 2 октября, пензенские росгвардейцы помогли людям, пострадавшим в ДТП на границе Дагестана и Калмыкии.

Сотрудники регионального управления, офицеры СОБР, возвращались с соревнований по тактической стрельбе, которые проводились в Гудермесе в Чечне.

В 11:30 они заметили перевернувшийся автомобиль Mitsubishi, по предварительным данным, на высокой скорости вылетевший с проезжей части из-за начавшейся песчаной бури.

«В машине находились мужчина и женщина, которые получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники вытащили из автомобиля одного из пострадавших и оказали ему доврачебную помощь.

Второй пассажир, по всем признакам, получил травму позвоночника, в связи с чем ему была наложена шина на травмированные шею и руку», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Помогали и другие очевидцы аварии.

Позднее медики госпитализировали пострадавших.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото и видео Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Мужики! И выступили достойно!

Гость||

Молодцы ребята!!!Всем здоровья!!!

Гость||

Из Чечни,с соревнований.

Гость||

С какого бока они офицерами стали?

Гость||

Было дело, то же туда на соревнования ездил.

Гость||

Красавцы!

Гость||

02.10.2020 18.28

Дятел! Не путай ОМОН и СОБР ! Очень и очень большая разница!

Гость||

Зачем ты себя дятлом назвал?это твой позывной?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пензенские росгвардейцы
penzainform.ru писал(a):
регионального управления, офицеры СОБР
Гость писал(a):
Дятел!
незнай кто дятел?

Имя: Гость
Комментарий:

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