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Происшествия

Причины гибели жителя Верхнего Ломова установят следователи

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В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти 56-летнего жителя села Верхний Ломов Нижнеломовского района.

Рано утром 20 июля мужчина ушел из дома, намереваясь отправиться в село Новый Шуструй, однако до места назначения не добрался. Об исчезновении сельчанина в правоохранительные органы сообщила его дочь.

Мужчину искали сотрудники полиции и волонтеры. Стражи порядка нашли очевидцев, заметивших сельчанина сидящим на обочине дороги Нижний Ломов - Пачелма в районе Верхнего Ломова.

Вечером 28 сентября тело обнаружил работник сельскохозяйственной организации в поле между селами Верхний Ломов и Новый Шуструй.

«Агроном объезжал поля и в посевах подсолнуха обнаружил мумифицированный труп», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

При первоначальном осмотре повреждений на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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