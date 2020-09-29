В Пензенской области ищут мальчика из Подмосковья

29.09.2020 | 19:34

Во вторник, 29 сентября, в пензенской группе социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о пропаже ребенка.

«Пропал Гаврин Николай, 13 лет, рост 170. Одет в серые кроссовки, синие спортивные штаны, черную кофту с капюшоном. С собой - рюкзак, взял школьную форму и несколько учебников. Телефон кнопочный, отключен. С собой денег не было. Документы дома», - написал автор поста.

Он отметил, что мальчик с отцом, сестрой и братом с февраля живет в городе Видное (Московская обл. - Прим. ред.). Однако у Николая с первого дня зрела идея уйти к маме.

«Мама пьет много лет, не отвечает на звонки и не принимает участия в их жизни. Дом, в котором они жили, сгорел. Г. Кузнецк Пензенской области», - добавил автор.

28 сентября в 19:00 мальчик привел младшую сестру и ушел на ежедневную пробежку. К ужину его не дождались.

О ситуации с поисками рассказали в УМВД России по Пензенской области.

«Мальчик проживает в Московской области, хотя является уроженцем Кузнецка. Все сотрудники полиции в Пензенской области получили ориентировки, отрабатываются места его возможного нахождения, однако пока появление ребенка в нашем регионе не зафиксировано», - пояснили в пресс-службе управления.