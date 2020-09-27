На улице Вяземского в Пензе загорелась «Газель»

27.09.2020 | 11:13

В субботу, 26 сентября, в объектив камеры пензенца попала охваченная пламенем «Газель» на улице Вяземского. Кадрами горожанин поделился с пользователями соцсети «ВКонтакте».

Инцидент прокомментировали в региональном ГУ МЧС.

ЧП случилось около дома № 19, вызов спасатели получили в 23:40. На место выехали 6 человек на спецмашине.

Огонь уничтожил моторный отсек автомобиля и кабину. При пожаре никто не пострадал.

15 августа рядом с площадью Ленина в Пензе загорелся автобус большой вместимости, следовавший по маршруту № 54. В машине вспыхнул технологический отсек.

18 мая на улице Тухачевского полностью сгорел автобус № 82с. Пожар начался с двигателя и продолжался не более 5 минут. Пассажиры успели покинуть салон благодаря водителю, который вовремя открыл двери.