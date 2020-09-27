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Происшествия

На улице Вяземского в Пензе загорелась «Газель»

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В субботу, 26 сентября, в объектив камеры пензенца попала охваченная пламенем «Газель» на улице Вяземского. Кадрами горожанин поделился с пользователями соцсети «ВКонтакте».

Инцидент прокомментировали в региональном ГУ МЧС.

ЧП случилось около дома № 19, вызов спасатели получили в 23:40. На место выехали 6 человек на спецмашине.

Огонь уничтожил моторный отсек автомобиля и кабину. При пожаре никто не пострадал.

15 августа рядом с площадью Ленина в Пензе загорелся автобус большой вместимости, следовавший по маршруту № 54. В машине вспыхнул технологический отсек.

18 мая на улице Тухачевского полностью сгорел автобус № 82с. Пожар начался с двигателя и продолжался не более 5 минут. Пассажиры успели покинуть салон благодаря водителю, который вовремя открыл двери.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Надо развивать троллейбусное движение!

Гость||

Там тепло было...а мы замерзаем.где отопление?

Гость||

Гость писал(a):

мы замерзаем.где отопление?
Трусы надень и окна закрой!

Гость||

Надел,закрыл.замерзаем...

Гость||

Гость писал(a):

Надел,закрыл.замерзаем...
Пришло время сходить к врачу! Проверить артерии, сосуды и сердце! Мёрзнуть в солнечную погоду внутри квартиры при +16°C на улице - НЕВОЗМОЖНО.

Имя: Гость
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