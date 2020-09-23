«Нива» врезалась в забор, зажатому водителю помогли спасатели

23.09.2020 | 11:39

Спасатели пришли на помощь водителю «Нивы», который попал в дорожно-транспортное происшествие в Пензенском районе.

Авария случилась 21 сентября в 16:30 на территории четвертого участка СНТ «Крутецкие сады».

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, 68-летний мужчина, управлявший «Нивой», не справился с управлением и врезался в металлический забор, после чего машина опрокинулась.

Водителя зажало в салоне, поэтому на место вызвали специалистов областного пожарно-спасательного центра. Когда они прибыли, то увидели, что пострадавший лежит возле автомобиля.

«Спасатели отключили АКБ и транспортировали мужчину на носилках до скорой помощи», - рассказали в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН. Пенсионера госпитализировали с травмами.