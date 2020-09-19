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Происшествия

На улице Захарова иномарка странным образом врезалась в столб

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Opel и Hyundai жестко столкнулись на улице Окружной. Южнокорейскую иномарку отбросило на газон, передние части обеих машин сильно повреждены, их детали раскидало по всей дороге.

Из-за аварии образовалась большая пробка. Автоинспекторам пришлось брать управление потоками в свои руки. В Hyundai находился один человек, его с травмами отправили в больницу. Тот, что был за рулем Opel, не пострадал - сработали подушки безопасности. Пассажиров в машинах не было.

Рассматривается версия, что один из водителей хотел проскочить на мигающий желтый или красный сигнал и в то же время со второстепенной дороги на главную уже выезжал второй участник ДТП.

Точные причины и виновника столкновения можно будет назвать после разбирательств сотрудников ГИБДД.

Еще одна авария произошла на улице Захарова, где автомобиль странным образом врезался в столб, отчего его кузов повело так, что продолжить движение не получилось.

«Просто занесло, вот и вся ситуация», - пояснил водитель.

Искореженную машину увез эвакуатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Просто занесло, вот и вся ситуация», - пояснил водитель.
А соблюдать скоростной режим и следить за состоянием резины что не судьба? Просто если мозгов нет,то в следующий раз может не повезти.

Гость||

Аааа, саньёнг, ну на нём только до столба и ездить

Гость||

Наконец корреспонденты стали выезжать на место репортажей, а не делать новости из постов с совы.

Гость||

если занесло это скоростной режим

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/socfond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

Гость||

У соседа сверху занесло крышу, снова гоняет музычку по ночам. Очень надеюсь, скоро околеет, попадёт под колёса, а вместо него на 30 лет вселится тихая старушка Марья Григорьевна.

Имя: Гость
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