На улице Захарова иномарка странным образом врезалась в столб

Opel и Hyundai жестко столкнулись на улице Окружной. Южнокорейскую иномарку отбросило на газон, передние части обеих машин сильно повреждены, их детали раскидало по всей дороге.
Из-за аварии образовалась большая пробка. Автоинспекторам пришлось брать управление потоками в свои руки. В Hyundai находился один человек, его с травмами отправили в больницу. Тот, что был за рулем Opel, не пострадал - сработали подушки безопасности. Пассажиров в машинах не было.
Рассматривается версия, что один из водителей хотел проскочить на мигающий желтый или красный сигнал и в то же время со второстепенной дороги на главную уже выезжал второй участник ДТП.
Точные причины и виновника столкновения можно будет назвать после разбирательств сотрудников ГИБДД.
Еще одна авария произошла на улице Захарова, где автомобиль странным образом врезался в столб, отчего его кузов повело так, что продолжить движение не получилось.
«Просто занесло, вот и вся ситуация», - пояснил водитель.
Искореженную машину увез эвакуатор.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):А соблюдать скоростной режим и следить за состоянием резины что не судьба? Просто если мозгов нет,то в следующий раз может не повезти.