На улице Захарова иномарка странным образом врезалась в столб

19.09.2020 | 20:00

Opel и Hyundai жестко столкнулись на улице Окружной. Южнокорейскую иномарку отбросило на газон, передние части обеих машин сильно повреждены, их детали раскидало по всей дороге.

Из-за аварии образовалась большая пробка. Автоинспекторам пришлось брать управление потоками в свои руки. В Hyundai находился один человек, его с травмами отправили в больницу. Тот, что был за рулем Opel, не пострадал - сработали подушки безопасности. Пассажиров в машинах не было.

Рассматривается версия, что один из водителей хотел проскочить на мигающий желтый или красный сигнал и в то же время со второстепенной дороги на главную уже выезжал второй участник ДТП.

Точные причины и виновника столкновения можно будет назвать после разбирательств сотрудников ГИБДД.

Еще одна авария произошла на улице Захарова, где автомобиль странным образом врезался в столб, отчего его кузов повело так, что продолжить движение не получилось.

«Просто занесло, вот и вся ситуация», - пояснил водитель.

Искореженную машину увез эвакуатор.