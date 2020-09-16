Авария с участием 6 машин спровоцировала пробку на Окружной

Утром в среду, 16 сентября, на улице Окружной в Пензе произошла серьезная авария. По словам очевидцев, в нее попали шесть автомобилей.
«Пробка огромная, проезд по встречке. Время 7:50», - уточнил участник городского водительского сообщества во «Вконтакте».
На прикрепленных к публикации кадрах - Volkswagen, Toyota и два ВАЗа с механическими повреждениями разной степени. Какие еще машины пострадали в ДТП, не сообщается. Также пока не известно, получил ли травмы кто-либо из людей.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:05, затор на улице Окружной растянулся от улицы Карпинского до Западной Поляны. Скорость движения транспорта на этом участке не превышает 10 км/ч.
Выяснить все обстоятельства случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД.
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Крутышей с 777,666 и т.д. надо пропускать.Они к этому ой как привыкли!