Авария с участием 6 машин спровоцировала пробку на Окружной

16.09.2020 | 08:08

Утром в среду, 16 сентября, на улице Окружной в Пензе произошла серьезная авария. По словам очевидцев, в нее попали шесть автомобилей.

«Пробка огромная, проезд по встречке. Время 7:50», - уточнил участник городского водительского сообщества во «Вконтакте».

На прикрепленных к публикации кадрах - Volkswagen, Toyota и два ВАЗа с механическими повреждениями разной степени. Какие еще машины пострадали в ДТП, не сообщается. Также пока не известно, получил ли травмы кто-либо из людей.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:05, затор на улице Окружной растянулся от улицы Карпинского до Западной Поляны. Скорость движения транспорта на этом участке не превышает 10 км/ч.

Выяснить все обстоятельства случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД.