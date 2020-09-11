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Происшествия

В Пензе ушла из жизни врач областной больницы Бурденко

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В пятницу, 11 сентября, скончалась врач-офтальмолог нейрохирургического отделения областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Ольга Владимировна Соколова. Об этом сообщили представители медицинского учреждения в его официальном инстаграм-аккаунте.

В областной больнице Ольга Соколова работала с 1984 года. Сначала в должности врача–офтальмолога, затем заведующей офтальмологическим отделением. С сентября 2006 года и до последних дней жизни занимала должность врача–офтальмолога в нейрохирургическом отделении.

«Ольга Владимировна владела всеми видами операций на органе зрения, включая операции высокой категории сложности и на микрохирургическом уровне. Внедряла новые методы диагностики и лечения офтальмологической патологии как в направлении консервативного лечения, так и хирургического. Внимательно и заботливо относилась к пациентам», - рассказали представители больницы.

Соколова также вела общественную работу, долгие годы являлась председателем профсоюзного комитета медучреждения.

Награждалась почетными грамотами, поощрялась благодарностью Министерства здравоохранения России. Имела нагрудный знак «Отличнику здравоохранения».

«Руководство и весь коллектив больницы выражают искренние слова соболезнования семье и родственникам», - говорится в некрологе.

Ольге Соколовой было 66 лет. Прощание с покойной состоится 13 сентября в 10:30 в церкви-часовни Сергия Радонежского на улице Карпинского в Пензе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/burdenko.okb_penza
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Гость||

Перечень заболеваний как всем умершим Пензенцам.

Гость||

В области,каждый день умирает много достойных людей.Кто-то спасал людей,кто-то обеспечивал их жильём,кто-вытирал сопли вашим отпрыскам в садиках,кто-то.....Пусть земля будет пухом,но хватит играть с этим,этого чествуем,а тысячи,не менее достойных, не замечаем.

Гость||

Перечень заболеваний приводится, если не указана фамилия, иначе это будет нарушением врачебной тайны.

Гость||

Память просто врачу! (от слова врачеватель -исцелитель)

Дмитрий Н. Мотовилов||

Заставляет задуматься о прожитом. Но мало кто сделает правильный вывод и поправится.

Имя: Гость
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