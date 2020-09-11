В Пензе ушла из жизни врач областной больницы Бурденко

11.09.2020 | 18:15

В пятницу, 11 сентября, скончалась врач-офтальмолог нейрохирургического отделения областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Ольга Владимировна Соколова. Об этом сообщили представители медицинского учреждения в его официальном инстаграм-аккаунте.

В областной больнице Ольга Соколова работала с 1984 года. Сначала в должности врача–офтальмолога, затем заведующей офтальмологическим отделением. С сентября 2006 года и до последних дней жизни занимала должность врача–офтальмолога в нейрохирургическом отделении.

«Ольга Владимировна владела всеми видами операций на органе зрения, включая операции высокой категории сложности и на микрохирургическом уровне. Внедряла новые методы диагностики и лечения офтальмологической патологии как в направлении консервативного лечения, так и хирургического. Внимательно и заботливо относилась к пациентам», - рассказали представители больницы.

Соколова также вела общественную работу, долгие годы являлась председателем профсоюзного комитета медучреждения.

Награждалась почетными грамотами, поощрялась благодарностью Министерства здравоохранения России. Имела нагрудный знак «Отличнику здравоохранения».

«Руководство и весь коллектив больницы выражают искренние слова соболезнования семье и родственникам», - говорится в некрологе.

Ольге Соколовой было 66 лет. Прощание с покойной состоится 13 сентября в 10:30 в церкви-часовни Сергия Радонежского на улице Карпинского в Пензе.