На улице Тернопольской участниками ДТП стали четыре водителя

10.09.2020 | 12:55

В четверг, 10 августа, на Тернопольской улице в Пензе случилось ДТП с участием нескольких автомобилей.

Фото последствий аварии в редакцию портала PenzaInform.ru прислал читатель. На снимках можно увидеть, что участниками столкновения стали водители четырех машин.

Audi и ВАЗ-2110 получили механические повреждения передней части. В объектив камеры попали и еще две иномарки. У одной из них заметны вмятины на левой дверце, у другой искорежена левая сторона и колесо.

На улицу, где произошла авария, прибыли бригады скорой помощи. В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России порталу PenzaInform.ru сообщили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.