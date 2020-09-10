На улице Тернопольской участниками ДТП стали четыре водителя

В четверг, 10 августа, на Тернопольской улице в Пензе случилось ДТП с участием нескольких автомобилей.
Фото последствий аварии в редакцию портала PenzaInform.ru прислал читатель. На снимках можно увидеть, что участниками столкновения стали водители четырех машин.
Audi и ВАЗ-2110 получили механические повреждения передней части. В объектив камеры попали и еще две иномарки. У одной из них заметны вмятины на левой дверце, у другой искорежена левая сторона и колесо.
На улицу, где произошла авария, прибыли бригады скорой помощи. В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России порталу PenzaInform.ru сообщили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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Лада стоит на встречке. Удар был такой, что у лады нет передней части авто.