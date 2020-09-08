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Происшествия

Подозреваемый в краже житель Засечного сдался без сопротивления

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В понедельник, 7 сентября, в Пензе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревался в квартирной краже.

Приказ остановить «Ладу-Гранту», водитель которой объявлен в розыск, поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии около 11:30.

«Буквально через несколько минут после получения оперативной информации росгвардейцы заметили указанную в ориентировке «Гранту», которая ехала по улице Свободы (микрорайон Нахаловка)», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

По требованию стражей порядка водитель остановил машину, не пытаясь скрыться. Росгвардейцы задержали 30-летнего жителя села Засечного и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

которая ехала по улице Свободы
Улица Свободы таковой не оказалась.

Имя: Гость
Комментарий:

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