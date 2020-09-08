Подозреваемый в краже житель Засечного сдался без сопротивления

В понедельник, 7 сентября, в Пензе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревался в квартирной краже.
Приказ остановить «Ладу-Гранту», водитель которой объявлен в розыск, поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии около 11:30.
«Буквально через несколько минут после получения оперативной информации росгвардейцы заметили указанную в ориентировке «Гранту», которая ехала по улице Свободы (микрорайон Нахаловка)», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
По требованию стражей порядка водитель остановил машину, не пытаясь скрыться. Росгвардейцы задержали 30-летнего жителя села Засечного и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Улица Свободы таковой не оказалась.