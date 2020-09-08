Подозреваемый в краже житель Засечного сдался без сопротивления

08.09.2020 | 09:38

В понедельник, 7 сентября, в Пензе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревался в квартирной краже.

Приказ остановить «Ладу-Гранту», водитель которой объявлен в розыск, поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии около 11:30.

«Буквально через несколько минут после получения оперативной информации росгвардейцы заметили указанную в ориентировке «Гранту», которая ехала по улице Свободы (микрорайон Нахаловка)», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

По требованию стражей порядка водитель остановил машину, не пытаясь скрыться. Росгвардейцы задержали 30-летнего жителя села Засечного и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.