В Пензенской области коронавирус унес жизнь 79-летней женщины

В Пензенской области зарегистрирована 113-я смерть от новой коронавирусной инфекции. Об очередной жертве - женщине в возрасте 79 лет - сообщила вечером в понедельник, 7 сентября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Умершая страдала ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальной гипертензей, хроническим панкреатитом. У нее было злокачественное новообразование правой молочной железы, после появления которого она прошла комбинированное лечение.
«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - субтотальная деструктивная пневмония, синдром полиорганной дисфункции», - уточнила Дина Черемушкина.
7 сентября из больниц выписали 35 человек, перенесших заражение COVID-19. Число выздоровевших достигло 8 087.
По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 8 742 случая коронавирусной инфекции.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Хватит дырявых коней. Постройте крематорий. Администрация плюёт на постановления Роспотребнадзора.