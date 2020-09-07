В Пензенской области коронавирус унес жизнь 79-летней женщины

07.09.2020 | 20:21

В Пензенской области зарегистрирована 113-я смерть от новой коронавирусной инфекции. Об очередной жертве - женщине в возрасте 79 лет - сообщила вечером в понедельник, 7 сентября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Умершая страдала ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальной гипертензей, хроническим панкреатитом. У нее было злокачественное новообразование правой молочной железы, после появления которого она прошла комбинированное лечение.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - субтотальная деструктивная пневмония, синдром полиорганной дисфункции», - уточнила Дина Черемушкина.

7 сентября из больниц выписали 35 человек, перенесших заражение COVID-19. Число выздоровевших достигло 8 087.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 8 742 случая коронавирусной инфекции.