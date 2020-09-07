Сетевое издание|18+|Понедельник|7 сен 2020|21:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенской области коронавирус унес жизнь 79-летней женщины

Печать

В Пензенской области зарегистрирована 113-я смерть от новой коронавирусной инфекции. Об очередной жертве - женщине в возрасте 79 лет - сообщила вечером в понедельник, 7 сентября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Умершая страдала ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальной гипертензей, хроническим панкреатитом. У нее было злокачественное новообразование правой молочной железы, после появления которого она прошла комбинированное лечение.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - субтотальная деструктивная пневмония, синдром полиорганной дисфункции», - уточнила Дина Черемушкина.

7 сентября из больниц выписали 35 человек, перенесших заражение COVID-19. Число выздоровевших достигло 8 087.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 8 742 случая коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Хватит дырявых коней. Постройте крематорий. Администрация плюёт на постановления Роспотребнадзора.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте