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Происшествия

На ул. Ульяновской в Пензе из окон выпали двое мужчин, есть погибший

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На улице Ульяновской в Пензе в один день случилось два идентичных происшествия, причем одно - с трагическим исходом.

В пятницу, 4 сентября, в разных домах из окон подъездов, расположенных на третьем этаже, на козырьки упали мужчины.

Сигнал о первом инциденте поступил в полицию в 11:00. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, спустя два часа 57-летний пензенец скончался в больнице от полученных травм.

В 16:45 в правоохранительные органы сообщили о падении 60-летнего горожанина, проживающего на той же улице.

«Совместно с сотрудниками скорой помощи спасатели сняли пострадавшего с козырька подъезда с помощью носилок и передали его медикам», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

В настоящее время пожилой человек находится на лечении в медицинском учреждении.

Известно, что оба мужчины злоупотребляли спиртным и в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

второй не вынес смерти первого,и тоже вышел в окно.

Гость||

В окне наверно голоса слышали,стограмм,стограмм..неси стакан.

Гость||

Жесть, вот предпенсы отпраздновали день города!

Гость||

В разных домах, но оба с третьего этажа и на козырьки. Предварительный сговор.

Гость||

Как можно на козырёк выпасть? Он же в стороне! Дезинформация! На козырек можно только выброситься

Гость||

Гость писал(a):

Как можно на козырёк выпасть? Он же в стороне!
Дамочка вы с похмела?

penzainform.ru писал(a):

из окон подъездов, расположенных на третьем этаже,
Не из окон квартир, а из окон подъездов. Курили на лестнице скорее всего.

Имя: Гость
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