На ул. Ульяновской в Пензе из окон выпали двое мужчин, есть погибший

07.09.2020 | 09:41

На улице Ульяновской в Пензе в один день случилось два идентичных происшествия, причем одно - с трагическим исходом.

В пятницу, 4 сентября, в разных домах из окон подъездов, расположенных на третьем этаже, на козырьки упали мужчины.

Сигнал о первом инциденте поступил в полицию в 11:00. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, спустя два часа 57-летний пензенец скончался в больнице от полученных травм.

В 16:45 в правоохранительные органы сообщили о падении 60-летнего горожанина, проживающего на той же улице.

«Совместно с сотрудниками скорой помощи спасатели сняли пострадавшего с козырька подъезда с помощью носилок и передали его медикам», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

В настоящее время пожилой человек находится на лечении в медицинском учреждении.

Известно, что оба мужчины злоупотребляли спиртным и в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.