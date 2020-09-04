На ул. Горького столкнулись Audi и «Лада», пострадал 4-летний ребенок

04.09.2020 | 11:14

В четверг, 3 сентября, на улице Максима Горького в Пензе случилось ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, в 18:15 напротив дома № 4 столкнулись автомобили «Лада-Ларгус» с 44-летним водителем за рулем и Audi A6 под управлением 40-летней женщины.

Фото с места происшествия появилось в группе пензенских автомобилистов в мессенджере Viber. На нем запечатлена и Audi и врезавшаяся иномарке в бок «Лада».

В аварии травмы получили автолюбительница, управлявшая Audi, и пассажирка «Лады-Ларгус», девочка 2016 года рождения. Женщину после оказания помощи медики отпустили, ребенка госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.