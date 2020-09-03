Пассажир иномарки погиб в ДТП в Неверкинском районе

03.09.2020 | 11:47

В Пензенской области выясняют обстоятельства трагического ДТП, случившегося в Неверкинском районе утром в среду, 2 сентября.

«По предварительным данным, в 10:25 водитель автомобиля Skoda Octavia, мужчина 1975 года рождения, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на 3-м км автомобильной дороги Неверкино - Илим-Гора», - рассказали в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Один из пассажиров иномарки, 62-летний мужчина, скончался на месте. Водитель и 46-летняя женщина, также находившаяся в салоне, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Насколько серьезно они пострадали, не сообщается.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.